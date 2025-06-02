شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نموذج أولى لروبوت لاستكشاف قمر المشترى الجليدى بحثا عن حياة خارج كوكب الأرض والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أن مركبة الهبوط التى كانت مقررة فى الأصل على قمر يوروبا قد أُلغيت فى عام 2023، ولكن من الممكن استخدام التقنية التى تدعمها لاستكشاف قمر إنسيلادوس، كان من المقرر فى البداية أن يصل المسبار، الذى سُمى "أوروبا كليبر"، إلى قمر أوروبا فى عام 2030، وعلى الرغم من نجاح اختبار النموذج الأولى، اعتُبر قمر أوروبا معاديا جدا لنجاح المهمة، حيث يمتلك كل من قمر أوروبا (أحد أقمار المشترى) وقمر إنسيلادوس (أحد أقمار زحل) محيطات جوفية تحت قشورهما الجليدية.

وبحسب ما ذكره موقع interesting engineering قد تؤوى هذه المحيطات حياة، مما يجعلهما من أكثر الأماكن الواعدة للبحث عن حياة خارج كوكب الأرض فى نظامنا الشمسى، لو أن مهمة "أوروبا كليبر" التابعة لوكالة ناسا قد انطلقت، لكانت جمعت بيانات حول إمكانية سكن قمر يوروبا.



قمر يوروبا

كانت الخطة الأصلية أنه إذا عثرت مركبة كليبر على أدلة جيدة (مثل علامات على وجود كيمياء مائية مناسبة للحياة)، فقد يتم إرسال مركبة هبوط آلية للبحث عن بصمات حيوية، أو بعبارة أخرى، علامات على وجود حياة.

وبحسب الموقع، فإن المهمة لم تكن سهلة للفريق أو المركبة. بسبب الإشعاعات الكثيفة من كوكب المشترى، مما يُتلف الأجهزة الإلكترونية، كما أن وقت الاتصال سيكون محدودا بسبب مدار أوروبا، الذى يقل عن نصف يوم كامل مدته 85 ساعة.