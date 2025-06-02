شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طيور بجزر أسترالية تُصدر أصوات "طقطقة" بسبب امتلاء جوفها بالبلاستيك والان مع تفاصيل الخبر

اكتشف علماء أستراليون أن طيور الضأن فى جزيرة لورد هاو تحتوى على كمية كبيرة من البلاستيك فى معدتها، لدرجة أنها تُصدر صوت طقطقة وطحن عند أدنى ضغط، فتعتبر لورد هاو، وهى جزيرة بركانية صغيرة على الساحل الشرقى لأستراليا، موطنا لحوالى 500 شخص وأكثر من 44 ألف طائر من طيور القطرس، المعروفة أيضا باسم "طيور الضأن"، وهى نوع من الطيور البحرية طويلة الأجنحة، إنها من آخر الأماكن التى يُتوقع أن تتأثر بالنفايات البلاستيكية، لكن العلماء الأستراليين اكتشفوا اكتشافا مذهلا - طيور جزيرة لورد هاو مليئة بالبلاستيك لدرجة أن معدتها الصغيرة تُصدر صوت طقطقة وطحن عند الضغط عليها.

فى الشهر الماضى، أجرى فريق بحثى تجربة على طائر ضأن ووجدوا أن ما يقرب من خُمس وزن جسمه بالكامل من البلاستيك، حتى ذلك الحين، كان أكبر عدد من البلاستيك عُثر عليه فى طائر واحد هو 403 قطعة فى عام 2024، لكن هذا الرقم القياسى حطم فى زيارتهم الأخيرة للجزيرة، بحسب ما ذكر موقع oddity central.

قالت الدكتورة جين لافرز، التى تدرس طيور جزيرة لورد هاو منذ 18 عاما، "يؤسفنى أن أقول إننا حطمنا الرقم القياسى بالأمس، وحامل الرقم القياسى الجديد هو 778 قطعة بلاستيكية فى فرخ طائر بحرى عمره 80 يوما، فى واحدة من أكثر بقاع كوكبنا نقاء".



طيور مليئة بالبلاستيك

وأضافت لافرز، "مشاهدة هذا الأمر عن كثب أمر لا يُصدق، حيث يوجد الآن الكثير من البلاستيك داخل الطيور لدرجة أنه يمكنك الشعور به على سطح الحيوان وهو لا يزال حيا.. عندما تضغط على بطنه.. تسمع صوت احتكاك القطع ببعضها البعض".

ويحاول العلماء رفع مستوى الوعى بخطر البلاستيك ليس فقط على طيور جزيرة لورد هاو، بل على جميع الكائنات الأخرى على هذا الكوكب، لكنهم لا يبالغون إطلاقا، ولإثبات إمكانية سماع البلاستيك داخل طيور القطرس، سجلوا الأصوات التى تصدرها معدة أحد هذه الطيور عند الضغط عليها.

وحذر الدكتور لافرز قائلا، "هذه الطيور لديها قصة مهمة للغاية لتخبرنا بها، وما تخبرنا به هو أن أعدادها آخذة فى الانخفاض، وأن كمية البلاستيك التى تستهلكها تتزايد أكثر فأكثر".