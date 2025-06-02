تكنولوجيا: لينوفو تطلق كاميرا رقمية مثالية للفيديوهات اليومية بسعر أقل من 100 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت لينوفو عن دخولها سوق الكاميرات الرقمية من خلال إطلاق كاميرا جديدة تحمل اسم Lenovo C55 Digital Camera، وهي مفاجأة غير متوقعة من شركة اشتهرت سابقًا بأجهزة الحاسب والهواتف، لا بالكاميرات.

تأتي الكاميرا الجديدة بتصميم مدمج ولون أبيض هادئ، وتتميز بمستشعر CMOS من سوني بدقة 64 ميجابكسل بحجم 1/3 بوصة، ما يسمح بتسجيل فيديو بدقة 4K.

كما تدعم الكاميرا حساسية ISO تتراوح من 100 إلى 6400، إلى جانب تقريب رقمي يصل حتى 18x، وتثبيت إلكتروني للصورة، وفلاش مدمج لتصوير أفضل في الإضاءة المنخفضة.

زُوّدت الكاميرا أيضًا بشاشة LCD مقاس 2.8 بوصة تعمل كمعين منظر رقمي، مع أزرار للتحكم تشمل زر تشغيل، زر التقاط، بالإضافة إلى قرص لاختيار الأوضاع المختلفة مثل: التصوير البطيء، التصوير المتكرر، التايم لابس، المؤثرات، الفيديو، والصور الثابتة.

ولعشّاق التدوين المرئي، أضافت لينوفو مميزات مثالية للفلوغ مثل حلقة ضوء أمامية (O-Ring Fill Light) محيطة بالمستشعر، وزر تصوير أمامي لتسهيل الالتقاط أثناء التوجيه نحو الذات.

تُطرح الكاميرا في إصدارين من حيث السعة التخزينية: نسخة 64 جيجابايت بسعر 499 يوان (حوالي 69 دولارًا)، ونسخة 128 جيجابايت بسعر 559 يوان (حوالي 78 دولارًا). كما يمكن توسيع المساحة التخزينية من خلال منفذ لبطاقات Micro SD.

تعمل الكاميرا ببطارية مدمجة بسعة 1300 مللي أمبير، توفر حتى 120 دقيقة من التصوير الفوتوغرافي، و80 دقيقة عند تسجيل الفيديو. وتزن الكاميرا حوالي 190 جرامًا، مع أبعاد تبلغ 112 × 71.5 × 34.5 ملم.

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