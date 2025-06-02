شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ساتيا ناديلا يكشف السبب الحقيقي وراء تسريح مايكروسوفت 6000 موظف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كسر ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، صمته عقب قرار الشركة الأخير بتسريح حوالي 6000 موظف، أي ما يقارب 3% من قوتها العاملة العالمية، ولكن إذا افترضنا أن عمليات التسريح كانت بسبب مشاكل في الأداء، فإن ناديلا يوضح أن هذه التغييرات الجذرية تتعلق بالاستراتيجية، وليس بالتقصير، وفي حديثه خلال اجتماع داخلي، أقرّ ناديلا بالأثر النفسي لعمليات التسريح، واصفًا إياها بأنها "إعادة تنظيم" وليست انعكاسًا لمواهب الموظفين.

وأوضح في الاجتماع: "لم يكن الأمر يتعلق بفشل الموظفين، بل بإعادة تنظيم الشركة استعدادًا لما هو آت"، وما هو آتٍ متوقع إلى حد كبير. وإن لم تخمن، فالأمر كله يتعلق بالذكاء الاصطناعي.

وإذا تذكرتم، قبل بضع سنوات، شهد قطاع التكنولوجيا طفرة، حيث كانت الشركات توظف مهندسي برمجيات في كل مكان، لم يكونوا يتقاضون رواتب جيدة فحسب، بل بدت وظائفهم آمنة إلى حد ما في ذلك الوقت، لكنهم لم يدركوا أن هذه الروح المعنوية العالية كانت قصيرة الأجل، منذ ظهور الذكاء الاصطناعي، بدأت شركات التكنولوجيا في تسريح موظفيها، وخاصة مهندسي البرمجيات، وينطبق الأمر نفسه على مايكروسوفت التي تسابق الزمن لتضمين الذكاء الاصطناعي بشكل أعمق في منتجاتها وخدماتها.

وعلى الرغم من أن المهندسين يفقدون وظائفهم كل يوم الآن، إلا أن أبارنا تشينابراجادا، كبيرة مسؤولي منتجات التجربة والأجهزة في مايكروسوفت، أكدت أن تعلم البرمجة أصبح أكثر قيمة من أي وقت مضى، حتى مع تغير طريقة البرمجة لدينا، وعلى الرغم من إقرارها بأن الأدوار من المرجح أن تتطور، مُلمّحةً إلى أن مهندسي المستقبل قد يُشبهون "مشغّلي البرمجيات" أكثر من المطورين التقليديين، إلا أنها رفضت فكرة أن المبادئ الأساسية لعلوم الحاسوب ستصبح عتيقة.

ومع ذلك، لا يزال الوضع في مقر ريدموند ليس مُخيّبًا للآمال تمامًا. فقد استغلّ ناديلا الاجتماع نفسه لتسليط الضوء على الزخم المتزايد لمايكروسوفت في مجال الذكاء الاصطناعي، لا سيما مع عملاء المؤسسات، ووفقًا للتقارير، قدّم الرئيس التجاري جودسون ألثوف بعض الأسماء البارزة، على سبيل المثال، وقّع باركليز على 100,000 ترخيص لبرنامج Copilot، مساعد الذكاء الاصطناعي الرائد من مايكروسوفت، كما انضمت شركات عالمية عملاقة أخرى مثل أكسنتشر وسيمنز وتويوتا وفولكس فاجن إلى نادي Copilot أيضًا، حيث تضمّ كلٌّ منها أكثر من 100,000 مستخدم، وفقًا لمايكروسوفت.

وإذا كنت تتساءل عما يعنيه ذلك، فهذا يعني أنه بسعر قياسي قدره 30 دولارًا أمريكيًا للمستخدم الواحد شهريًا، يمكن أن تجني عقود بهذا الحجم عشرات الملايين من الدولارات سنويًا. وهذا مؤشر واضح على مدى أهمية Copilot لمستقبل مايكروسوفت.

وأشار ناديلا أيضًا إلى أن الشركة تراقب عن كثب مدى استخدام Copilot فعليًا من قبل عملائها، وليس فقط عدد التراخيص المباعة. وشدد على أن "الاعتماد هو الأساس". لا يكفي أن تقتنع الشركات بـ Copilot؛ بل تحتاج إلى دمجه بالكامل في سير العمل اليومي لإطلاق العنان لإمكاناته الكاملة (وتبرير الإنفاق).

كل هذا يدعم الرواية الأوسع نطاقًا بأن مايكروسوفت تراهن بقوة على الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، حتى مع تقليص قوتها العاملة للحفاظ على مرونتها وتركيزها. تريد الشركة أن تكون أكثر رشاقة ودقة وخبرة في مجال الذكاء الاصطناعي.

لذا، بينما خلّفت عمليات التسريح مرارة لدى الكثيرين، تُصرّ قيادة مايكروسوفت على أن التخفيضات جزء من إعادة ضبط للمستقبل وليست علامة على التراجع. وسواءً كان الأمر كذلك، فقد خلص الاجتماع إلى أنه في هذا المستقبل الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، لا يوجد دور مقدس، ولكن هناك فرصة حقيقية لمن هم على استعداد لركوب الموجة.