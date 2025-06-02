شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغييرات تصميمية كبرى في أنظمة أبل خلال WWDC 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تسريبات جديدة نشرها حساب Apple Club على منصة X عن أن مؤتمر آبل العالمي للمطورين WWDC 2025 سيشهد أكبر تحديث بصري لأنظمة التشغيل منذ iOS 7، في خطوة تهدف إلى توحيد الهوية التصميمية لكافة أنظمة الشركة.

ومن المتوقع أن تطال التحديثات أنظمة iOS 19 وwatchOS وtvOS وvisionOS، مع تركيز خاص على إدخال تغييرات كبيرة في التصميم تعتمد على لغة بصرية حديثة مستوحاة من واجهات visionOS.

وتهدف آبل من خلال هذا التوجه إلى تقديم تجربة موحدة وأكثر شفافية للمستخدم، حيث ستعتمد التصاميم الجديدة على عناصر واجهة أكثر بساطة، وأيقونات محدثة، وتعديلات على أسلوب التنقل داخل النظام. ومن المتوقع أن تنعكس هذه التعديلات بشكل واضح في واجهة tvOS، التي لم تشهد أي تغييرات جذرية منذ عام 2015.

ويُعد هذا التحديث أكبر تحول بصري في أنظمة آبل منذ الإصدار السابع من iOS عام 2013، حين تخلت آبل عن التصميم الواقعي لصالح نهج أكثر سطوعًا وبساطة.

ويبدو أن الشركة تسعى الآن إلى دفع هذا المفهوم خطوة أبعد، عبر دمج عناصر الواقع المعزز والشفافية بشكل أكثر عمقًا في واجهات الاستخدام.

ويأتي هذا التغيير في سياق جهود آبل المستمرة لتقديم تجربة موحدة عبر أجهزتها المختلفة، من الهواتف إلى الساعات الذكية مرورًا بالتلفزيونات ومنظومة Vision Pro الجديدة. ومن المتوقع أن يتم الكشف الكامل عن هذه التحديثات خلال فعاليات مؤتمر WWDC 2025 المقرر عقده في يونيو المقبل.