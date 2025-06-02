شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد لتغيير قواعد اللعبة: iPhone 17 Air الأخف وزنًا في تاريخ السلسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تسريبات جديدة نشرها الحساب التقني الشهير Majin Bu عن تفاصيل مثيرة حول هاتف iPhone 17 Air المرتقب، والذي من المتوقع أن يُمثل نقلة نوعية في تصميمات آبل بفضل وزنه الخفيف الذي لا يتجاوز 150 جرامًا، ما يجعله الأخف في تاريخ سلسلة آيفون.

وفي تغريدة نشرها الحساب، ظهر فرق ملحوظ في السماكة بين iPhone 17 Air ونسخته الأعلى iPhone 17 Pro، مما يعكس توجّه آبل نحو تقديم تجربة أكثر خفة وأناقة دون المساومة على الأداء العام. ويبدو من الصور الأولية أن تصميم الهاتف يتميز بهيكل مسطح ونحيف، مما يعزز من سهولة الحمل والاستخدام اليومي.

وبحسب ما ورد في المقال المرتبط بالتغريدة، فإن الهاتف يأتي مدعومًا بتقنية بطاريات جديدة وصفت بـ”الرشيقة”، ما يُشير إلى استخدام آبل لتقنيات حديثة تتيح تقليل حجم البطارية دون التضحية بعمرها الافتراضي، وهو ما قد يمثل نقلة في تكنولوجيا الطاقة داخل الهواتف الذكية.

كما ألمح الحساب إلى أن تصميم الهاتف سيُركز على راحة المستخدمين الذين يُفضلون أجهزة خفيفة الوزن، بخلاف فئة Pro التي غالبًا ما تأتي بسُمك أكبر نظرًا لمواصفاتها المتقدمة على صعيد الكاميرات والبطارية والمعالج.

ورغم أن آبل لم تُعلن رسميًا عن هذه الأجهزة حتى اللحظة، إلا أن دقة التسريبات السابقة من نفس المصدر تجعل هذه المعلومات جديرة بالاهتمام، خاصة مع اقتراب موعد الإطلاق المتوقع في سبتمبر القادم.

يُذكر أن Majin Bu يعد من أبرز المسربين على منصة X، ويشتهر بمصادره الدقيقة داخل سلسلة التوريد الخاصة بآبل، ما يمنح هذه التسريبات مصداقية إضافية في أوساط المهتمين بالتقنية.

وفي حال صحة هذه المعلومات، فإن iPhone 17 Air سيكون الخيار المثالي للمستخدمين الباحثين عن هاتف آيفون عالي الجودة بتصميم خفيف الوزن ومريح، في حين ستظل فئة Pro موجهة للمحترفين ومحبي التصوير والأداء العالي.