شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق تحديثًا جديدًا جريئًا لبرنامج Notepad والان مع تفاصيل الخبر

تضيف مايكروسوفت تنسيق النصوص إلى تطبيق "المفكرة" الخاص بها على نظام ويندوز ، يتوفر هذا التحديث المهم للمفكرة لمختبري Canary وDev Channel على نظام ويندوز 11، وهو يُضيف تنسيقًا غامقًا ومائلًا، بالإضافة إلى دعم الروابط التشعبية وحتى Markdown.

بإضافة تنسيق النص في المفكرة، أصبح هناك شريط أدوات تنسيق أعلى التطبيق، إلى جانب خيارات "ملف" و"تحرير" و"عرض"، يتضمن شريط الأدوات خيارات الكتابة بالخط العريض والمائل والروابط التشعبية، بالإضافة إلى دعم القوائم والعناوين.

ويوضح ديف جروشكي، مدير المنتجات الرئيسي لتطبيقات البريد الوارد لنظام ويندوز من مايكروسوفت، قائلاً: "تدعم هذه التجربة إدخال الملفات بنمط Markdown للمستخدمين الذين يفضلون العمل مباشرةً باستخدام لغة الترميز البسيطة"، ويضيف: "يمكنك التبديل بين عرض Markdown المُنسّق وعرض صيغة Markdown من قائمة العرض أو بالضغط على زر التبديل في شريط الحالة أسفل النافذة .

وقال ، بما أن برنامج "المفكرة" يُستخدم عادةً مع النصوص العادية، يمكنك بسهولة مسح جميع التنسيقات من شريط أدوات التنسيق أو من قائمة التحرير في التطبيق ، إذا لم تكن من مُحبي خيارات التنسيق البسيطة، يمكنك أيضًا تعطيل هذا الدعم الجديد بالكامل من إعدادات تطبيق "المفكرة".

وتأتي هذه الإضافة للتنسيق في تطبيق "المفكرة" بعد أسبوع واحد فقط من بدء مايكروسوفت اختبار ميزة جديدة في التطبيق تُمكّنك من إنشاء نص باستخدام الذكاء الاصطناعي ، وتتيح لك ميزة "الكتابة" الجديدة في "المفكرة" كتابة مسودة نصية بسرعة بناءً على طلبك، وإلى جانب خيارات التنسيق هذه، أصبح تطبيق "المفكرة" أشبه ببرنامج مايكروسوفت وورد.

كما ذكرتُ في نشرتي الإخبارية عن برنامج "المفكرة" هذا الأسبوع ، من المدهش أن مايكروسوفت لم تُجرّب "المفكرة" لعقود، والآن تحوّل من قارئ سجلات بسيط إلى كتابة الرسائل بنفسه ، ظهرت العديد من ميزات "المفكرة" الجديدة منذ أن قررت مايكروسوفت إزالة "الورد باد" من نظام ويندوز بعد قرابة 30 عامًا.