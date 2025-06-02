شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تختبر مستشعر كاميرا خلفية بدقة 200 ميجابكسل فى هواتف آيفون المستقبلية والان مع تفاصيل الخبر

تختبر شركة آبل مستشعر كاميرا عالي الدقة لأحد طرازات آيفون المستقبلية، وفقًا لمُسرّب بارز إلا أن المُسرّب لم يكشف الكثير سوى أن عملاق التكنولوجيا ومقره كوبرتينو، يختبر كاميرا بدقة 200 ميجابكسل.

ومن المتوقع أن تكون هذه الكاميرا جزءًا من طرازات Pro الفاخرة ، ولا نعرف أي طراز من آيفون سيحمل هذا المستشعر بناءً على ما رأيناه في تسريبات سلسلتي آيفون 17 وآيفون 18 حتى الآن، من غير المرجح أن تتضمنا كاميرا بدقة أعلى.

وزعمت منصة Tipster Digital Chat Station في منشور حديث على Weibo أن Apple تختبر مستشعرًا بدقة 200 ميجابكسل لأحد طرازات iPhone المستقبلية، لم يكشف المُسرب عن أي تفاصيل أخرى حول الكاميرا أو الجهاز الذي قد يأتي به، ويُنصح القراء بأخذ هذه المعلومات بحذر حتى نحصل على مزيد من التفاصيل ، ويمتلك المُسرب تاريخًا في تقديم تسريبات دقيقة لمنتجات Apple، لذا يُنصح بالتفكير في الأمر.

ومن المتوقع أن تتميز طُرز iPhone 17 Pro بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا مقربة بدقة 48 ميجابكسل ، ومن غير المرجح أن تقفز Apple من كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل في طرازي iPhone 17 Pro وPro Max إلى كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل في طرازات Pro ضمن سلسلة iPhone 18.

لذلك، حتى لو كانت المعلومات حول اختبار الشركة للمستشعر الكبير صحيحة، فقد يستغرق الأمر بضع سنوات قبل أن نراه.

يذكر أن طرازي iPhone 18 Pro وPro Max قد يأتيان بكاميرات Face ID مدمجة تحت الشاشة، وفقًا لتسريبات حديثة، وهذا يشير إلى أن الكاميرات الأمامية ستكون مخفية، دون وجود أي فتحات مرئية على لوحة الشاشة .

ويحتوى هاتفا iPhone 16 Pro Max و iPhone 16 Pro الحاليان على ثلاث كاميرات خلفية، تشمل كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 12 ميجابكسل، كما يحتوي الهاتفان على كاميرا TrueDepth أمامية بدقة 12 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.