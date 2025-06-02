شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضيف ميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتلخيص الرسائل الطويلة تلقائيًا في Gmail والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة جوجل عن تحديث جديد لمنصة Google Workspace يتضمن ميزة ذكية في خدمة جيميل تتيح تلخيص الرسائل الإلكترونية الطويلة أو سلاسل المحادثات تلقائيًا، وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التابعة لنموذج جيميني، وتهدف هذه الميزة إلى تسهيل متابعة الرسائل المطولة ومنح المستخدمين فكرة سريعة عن محتواها بمجرد فتح البريد.

في السابق، كان يتوجب على المستخدم النقر يدويًا على أيقونة جيميني للحصول على ملخص للرسالة، أما الآن، فتقوم الميزة الجديدة بتحديد الرسائل الطويلة تلقائيًا وإظهار بطاقة تلخيصية في أعلاها، وتحدث هذه البطاقة تلقائيًا عند ورود ردود جديدة في سلسلة الرسائل، كما يمكن للمستخدم طيّها إذا لم يرغب في قراءتها.

في جوجل شات، بات بإمكان جيميني تلخيص الرسائل في واجهة الصفحة الرئيسية، مما يساعد المستخدمين على رصد أهم المحادثات سريعًا. وتدعم هذه الخاصية عدة لغات من بينها الإنجليزية والإسبانية.

كما أصبح بإمكان المستخدمين استعراض ملخصات لمستندات Google Workspace مثل Docs وSlides قبل فتحها، ما يوفر وقتًا ويسهل الوصول إلى المعلومات الضرورية.

أما في Google Docs، فقد أضيفت خاصية جديدة لبناء ملخص ذكي أعلى المستند، يتم إنشاؤه تلقائيًا عبر جيميني، ويجري تحديثه بشكل متزامن مع التعديلات على المحتوى.

وفي جوجل مييت، أصبح بإمكان المستخدمين استخدام تخطيطات عرض ديناميكية تتضمن وضع "الغرفة" المناسب لأكثر من مشارك على جهاز واحد، أو "الفردي" الذي يبرز وجه متحدث واحد بوضوح.

من هو أخرى أعلنت جوجل أيضًا أن أداة "ساعدني في الكتابة" في جيميل ستدعم قريبًا لغات إضافية، في إطار سعي الشركة لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في خدماتها المكتبية.

وفي سياق متصل، سيستفيد مشتركو شركة Airtel في خدمات الإنترنت اللاسلكي والفواتير الشهرية من خطة Google One مجانية ضمن باقة مزاياهم.

تأتي هذه التحديثات في إطار استراتيجية جوجل لتعزيز تجربة المستخدم من خلال تبسيط الوصول إلى المعلومات وتحسين كفاءة التواصل، مستفيدة من قدرات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف منصاتها الإنتاجية.