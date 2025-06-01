شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أوروبا تخطط لهبوط مركبة فضائية صغيرة على كويكب "أبوفيس" لرصد اقترابه 2029 والان مع تفاصيل الخبر

تخطط أوروبا لهبوط مركبة فضائية صغيرة على كويكب "أبوفيس"، حيث إن كويكب أبوفيس، الذي كان يُخشى منه سابقًا باعتباره تهديدًا للأرض، يُنظر إليه الآن على أنه فرصة نادرة للاستكشاف، إذا استطاعت وكالات الفضاء التدخل في الوقت المناسب.

وفقًا لما ذكره موقع "space"، فإنه من المقرر أن يمر أبوفيس، الذي يبلغ عرضه 1100 قدم (340 مترًا)، والمعروف أيضًا باسم الكويكب 99942، على مقربة شديدة، ولكن آمنة، من الأرض في 13 أبريل 2029.

تُجهز وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) مهمة رمسيس (مهمة أبوفيس السريعة لسلامة الفضاء) لإطلاقها في عام 2028 لمرافقة الجسم الصخري خلال اقترابه الشديد.

وقال باولو مارتينو، مدير مشروع رمسيس، في بيان لوكالة الفضاء الأوروبية: "يُمثل الهبوط على كويكب تحديًا كبيرًا، فشكله غير المنتظم وخصائص سطحه تُصعب تحديد موقع هبوط مستقر، بينما تُصعب الجاذبية الضعيفة جدًا البقاء على السطح دون الارتداد والانجراف بعيدًا".

وتهدف مهمة رمسيس إلى إجراء تحليل للكويكب قبل وبعد التحليق، بالإضافة إلى خصائصه مثل خصائص سطحه وتكوينه ومداره وغيرها.

كما أنه من المتوقع أن يُحفز تفاعل أبوفيس التجاذبي مع الأرض قوى في الكويكب، مما قد يُغير سطحه وباطنه، وسيُقدم فهم كيفية تأثر أبوفيس رؤى قيمة لجهود الدفاع الكوكبي الدولية.