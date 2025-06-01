تكنولوجيا: سوار Amazfit Helio Strap يظهر رسميًا بتصميم جديد ومزايا لياقة متقدمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أثبتت Zepp Health مكانتها بقوة في سوق الأجهزة القابلة للارتداء، حيث تقدم مجموعة واسعة من المنتجات تشمل الساعات الذكية والخواتم الذكية.

والآن، تستعد الشركة لإطلاق منتج جديد تحت اسم Amazfit Helio Strap، وهو سوار ذكي مصمم لقياس مجموعة من المؤشرات الحيوية.

وفقًا لموقع AndroidTR، ظهرت أولى الصور المسربة للجهاز، ويُقال إنه تم استخلاصها من شفرة تطبيق Zepp Health، رغم أن الموقع لم يوضح الطريقة التي تم بها ذلك.

تكشف الصور تصميمًا غير تقليدي، حيث يظهر السوار كأنه يغطي وحدة حساسات مزودة بشاشة مخفية بدقة 460 × 460 بكسل، ويُعتقد أن هذه الشاشة مخصصة لعرض البيانات الحيوية التي يتم تتبعها على مدار اليوم.

لا يحتوي الجهاز على تقنية NFC، ويعتمد على الاتصال عبر البلوتوث فقط. كما أن هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) سجّلت الجهاز تحت رقم الطراز A2445 ضمن فئة “Smart Band”، وهو ما يشير إلى اقتراب موعد الإطلاق الرسمي، خاصة أن تسجيل الأجهزة اللاسلكية لدى الهيئة يُعد خطوة أساسية قبل طرحها في السوق.

وتُظهر رسومات الجهاز لدى FCC وجود عدد كبير من الحساسات البصرية في الجهة الخلفية، إلى جانب منفذي شحن، مما يعزز من توقعات أن السوار سيركز على تتبع الصحة واللياقة بشكل دقيق.

وبحسب وثائق Zepp Health، فإن إطلاق Amazfit Helio Strap من المتوقع أن يتم خلال الشهر الجاري.

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