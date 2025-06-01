تكنولوجيا: تفوق مذهل لـ Galaxy S25 Edge في اختبار استهلاك البطارية أمام 9 هواتف رائدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رغم أن Galaxy S25 Edge يتمتع بتصميم أنيق وشاشة 6.7 بوصة، إلا أن بطاريته الصغيرة بسعة 3900 ميللي أمبير شكلت نقطة ضعف واضحة.

ففي اختبار استنزاف البطارية الذي أجراه The Tech Chap على يوتيوب، واجه الهاتف 9 هواتف رائدة من الجيل الحالي، منها Xiaomi 15 Ultra، OnePlus 13، وiPhone 16 Pro Max.

أوضحت النتائج أن Galaxy S25 Edge جاء في المركز الأخير بزمن تشغيل 7 ساعات و57 دقيقة، بينما تفوق Vivo X200 Pro بفارق كبير مسجلًا 13 ساعة و11 دقيقة. حتى iPhone 16 Pro Max، المعروف بأداء بطاريته، حلّ خامسًا فقط بزمن 9 ساعات و33 دقيقة.

ومع ذلك، حقق Galaxy S25 Edge مفاجأة في كفاءة استهلاك الطاقة، حيث سجل معدل 8.2 مللي أمبير لكل دقيقة، وهو نفس معدل iPhone 16 Pro Max، ليحتلّا معًا المركز الثاني بعد Vivo X200 Pro الذي سجل 7.6 مللي أمبير لكل دقيقة.

وفي المقابل، جاء Xiaomi 15 Ultra في ذيل الترتيب بأضعف كفاءة، بمعدل 10.1 مللي أمبير لكل دقيقة.

الخلاصة هي ان رغم الأداء الضعيف في زمن التشغيل، أثبت Galaxy S25 Edge كفاءته العالية في استهلاك الطاقة.

المصدر