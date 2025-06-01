تكنولوجيا: iPhone 17 قد يأتي بترقية ضعيفة تثير خيبة أمل كبيرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انتشر قبل ساعات شائعة تفيد بأن شاشة iPhone 17 ستزيد حجمها إلى 6.3 بوصة مقارنة بـ 6.1 بوصة في iPhone 16، ما يجعلها مساوية لحجم شاشة طراز Pro. مع هذا التحديث الكبير نسبيًا في الحجم، كان من المتوقع أن يحمل الهاتف ترقيات ملحوظة في جوانب أخرى أيضًا.

لكن، حسب مذكرة بحثية جديدة صادرة عن المحلل “جيف ب من GF Securities، سيأتي iPhone 17 مزودًا بشريحة A18 وذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجابايت، وهي نفس المواصفات التي استخدمها الجيل السابق.

بالتالي، سيُعد iPhone 17 مجرد نسخة أكبر قليلاً من iPhone 16. هذا على الرغم من أن باقي أعضاء عائلة iPhone 17، وهم الثلاثة طرازات الأخرى، سيحصلون على شريحة A19 وذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت. ومن الجدير بالذكر أن فكرة ترقية الذاكرة كانت مطروحة في مرحلة ما، لكنها تم التخلي عنها في النهاية.

أما بقاء الشريحة دون تغيير مقارنة بالجيل السابق، فهو قرار غريب قد يؤثر سلبًا على مبيعات الجهاز. وربما تكون هذه الاستراتيجية مقصودة من أبل، بهدف دفع المستخدمين نحو شراء الطرازات الأعلى سعرًا والأكثر ربحية مثل Air وPro وPro Max.

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