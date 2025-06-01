شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزانية ترامب لعام 2026 تخفض تمويل ناسا بنسبة 24% وقوتها العاملة للثلث والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وثائق نُشرت حديثًا عن أن البيت الأبيض يعتزم خفض ميزانية ناسا وقواها العاملة وإلغاء عدد من البعثات رفيعة المستوى العام المقبل، حيث أصدرت إدارة ترامب طلبها "للميزانية المحدودة" لعام 2026، وهو ملخص شامل لخطط تمويلها للسنة المالية القادمة، واقترحت تلك الوثيقة خفض تمويل ناسا بنسبة تقارب 25%، من 24.8 مليار دولار إلى 18.8 مليار دولار، مع تخصيص جزء كبير من التخفيض لبرامج الوكالة العلمية.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، نشر البيت الأبيض مؤخرا نسخة أكثر تفصيلًا من طلب ميزانية عام 2026، والتي سلّطت الضوء على أهداف الإدارة والآثار المحتملة على ناسا وموظفيها ومحفظة بعثاتها، حيث يُقلص طلب الميزانية عدد القوى العاملة في ناسا من 17,391 إلى 11,853، أي بنسبة انخفاض تبلغ حوالي 32%، وسيؤدي ذلك إلى إلغاء مكتب مشاركة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات التابع للوكالة.

ولعل الحد الأقصى للميزانية المقترحة هو نفسه في الوثائق الصادرة حديثًا، والتي يمكنك العثور عليها هنا: تم تخصيص 18.8 مليار دولار لوكالة ناسا في السنة المالية 2026، والتي تمتد من 1 أكتوبر 2025 إلى 30 سبتمبر 2026.

سيكون هذا أكبر تخفيض سنوي لناسا في التاريخ، وسيكون تمويل عام 2026 هو الأدنى للوكالة منذ عام 1961 عند تعديله للتضخم، وفقًا لجمعية الكواكب، وهي منظمة غير ربحية للدفاع عن الاستكشاف.

سيتم تخفيض تمويل العلوم في ناسا بنسبة 47٪ العام المقبل، ليصل إلى 3.9 مليار دولار، كما سيؤدي هذا إلى إلغاء عدد من البعثات والحملات البارزة، وفقًا للوثائق الجديدة، على سبيل المثال، سيتم إلغاء مشروع Mars Sample Return، وهو مشروع لنقل مواد الكوكب الأحمر التي جمعتها مركبة ناسا الجوالة Perseverance، وكذلك مهمة نيو هورايزونز، التي تستكشف النظام الشمسي الخارجي بعد نجاحها في التحليق فوق بلوتو في يوليو 2015، ومسبار جونو، الذي يدور حول كوكب المشتري منذ عام 2016.

وسيتم إلغاء مركبتين مداريتين تدرسان المريخ منذ سنوات، وهما مارس أوديسي ومافن، وكذلك تعاون ناسا في روزاليند فرانكلين، المركبة الجوالة للبحث عن الحياة التي تخطط وكالة الفضاء الأوروبية لإطلاقها نحو الكوكب الأحمر في عام 2028.

قالت جمعية الكواكب في بيان حول وثائق الميزانية الصادرة حديثًا: "في المجمل، تهدف هذه الميزانية إلى إلغاء 41 مشروعًا علميًا، أي ما يعادل ثلث محفظة ناسا العلمية بالكامل"، مضيفة "هذه مشاريع فريدة تتطلب مليارات الدولارات من الإنفاق الجديد لاستبدالها".

ولم يكن تلسكوب نانسي جريس رومان الفضائي، مرصد ناسا المرتقب بشدة من الجيل التالي، من بين الضحايا، كما كان يخشى الكثيرون، لكن طلب الميزانية يخصص 156.6 مليون دولار فقط لتطوير رومان العام المقبل، أي أقل من نصف ما خططت ناسا لإنفاقه.

ولا تُرحب الجمعية بخطة البيت الأبيض، واصفةً إياها بأنها "حدثٌ كارثيٌّ لأكثر أنشطة وكالة الفضاء إنتاجيةً ونجاحًا ودعمًا على نطاق واسع للعلم".