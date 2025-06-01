شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رسوم ترامب الجمركية تعود مؤقتًا حتى 9 يونيو.. ومصير آبل مجهول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى حيز التنفيذ مجددًا، وذلك حتى 9 يونيو، بحسب ما أكدته تقارير أمريكية، وسط حالة من الترقب داخل أروقة الشركات الكبرى، وعلى رأسها شركة آبل.

وكانت المحكمة قد أوقفت هذه الرسوم عقب إعلانها في ما يعرف بـ"يوم التحرير" الذي أطلقه ترامب، بالإضافة إلى رسوم أخرى فُرضت منذ توليه منصبه. لكن بعد استئناف لاحق، قررت المحكمة إعادة تفعيل الرسوم مؤقتًا حتى التاسع من يونيو، وهو الموعد الذي حددته المحكمة لتلقي دفوع الطرفين في القضية قبل إصدار قرارها النهائي.

وفي حيثيات القرار، أكدت المحكمة أن قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لا يمنح الرئيس صلاحيات كاملة في تنظيم التجارة، إذ أن هذا الدور يندرج تحت صلاحيات الكونجرس، ومع ذلك، فإن إعادة تفعيل الرسوم ستظل سارية حتى تنتهي المداولات القضائية الجارية.

وتُعد شركة آبل من أبرز المتضررين من هذه الرسوم، إذ تعتمد بشكل كبير على سلاسل إمداد دولية لتصنيع منتجاتها، وتشير التقارير إلى أن آبل قد تتكبد خسائر تصل إلى 900 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2025، في ظل هذه الإجراءات الجمركية المفروضة على وارداتها.

كما حذرت مصادر مطلعة من أن حالة عدم اليقين التي تخيم على مستقبل هذه الرسوم قد تدفع آبل إلى رفع أسعار هواتف iPhone 17 المرتقبة هذا العام، في محاولة لتعويض الخسائر الناجمة عن تكاليف التصنيع المرتفعة.