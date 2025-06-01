تكنولوجيا: رسوم ترمب مستمرة حتى 9 يونيو وأبل لا تزال في حالة غموض

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إعلان رسوم “يوم التحرير” التي فرضها دونالد ترمب، سارعت المحكمة إلى تعليقها، إلى جانب الرسوم التي أُقرت عند توليه المنصب. ومع ذلك، أعادت المحكمة فرض هذه الرسوم مؤقتًا بعد استئناف لاحق، حيث ستظل سارية حتى 9 يونيو على الأقل.

أوضحت المحكمة أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة لا يمنح الرئيس سلطة التحكم في التجارة، حيث تعود هذه الصلاحية إلى الكونغرس.

لكن، وبموجب قرار اليوم، تم تفعيل الرسوم مجددًا حتى الموعد النهائي في 9 يونيو، حيث من المقرر أن تقدم كل من الحكومة والمعارضة مرافعاتها، ليصدر الحكم النهائي بعدها.

تُعد شركة أبل من بين أكثر المتضررين من هذه الرسوم، خاصةً بعد أن استثمرت بشكل كبير في سلاسل التوريد الدولية خلال السنوات الماضية. ووفقًا للتقارير، قد تخسر أبل نحو 900 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2025.

هذا الوضع يضع الشركة في مواجهة قدر كبير من الغموض، ما قد يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار iPhone 17 خلال العام الجاري.

المصدر