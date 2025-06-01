شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت يبدأ عمله كـ"دليفرى" في مدينة أمريكية يستطيع تجاوز العقبات والتضاريس والان مع تفاصيل الخبر

أبرمت منصة توصيل الطرود الأمريكية شراكة مع شركة رائدة فى مجال الروبوتات لتحسين تجربة التوصيل فى التجارة الإلكترونية وكفاءتها، وتهدف الخطة إلى استخدام الروبوتات لتوصيل الطرود، حيث بدأت Veho باستخدام روبوتات RIVR لتوصيل الطرود فى أوستن، وبناء على الدروس المستفادة من التجربة الأولية، تهدف الخطة إلى توسيع نطاق التوصيل ليشمل أسواقًا إضافية فى وقت لاحق من هذا العام.

أكدت Veho أن الروبوتات لن تحل محل سائقى التوصيل البشريين، بل تهدف هذه الابتكارات إلى تمكين البشر من توصيل المزيد من الطرود بشكل أسرع وبجهد بدنى أقل، كما يمكن للروبوتات المساعدة فى ضمان تجربة توصيل فائقة، بحسب interesting engineering.



الروبوت

وأكدت الشركة أنه بينما يكمل سائق بشرى عملية توصيل واحدة، يُسلّم الروبوت ذو العجلات شحنة أخرى، متنقلا من مركبة التوصيل إلى باب منزل العميل، مُرتّبا الطرود وفقا لتعليماته، ومستخدما تطبيق Veho لإرسال صورة لكل عملية توصيل ناجحة.

وصرح إيتامار زور، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذى لشركة Veho: "على مدار 9 سنوات، أثبتت Veho أن منصة التوصيل والتكنولوجيا المُصممة للتجارة الإلكترونية تُقدّم تجارب توصيل أفضل وفوائد اقتصادية للمستهلكين والعلامات التجارية، وتُمثّل هذه الشراكة خطوة مُهمة فى إعادة ابتكار خدمات التوصيل فى التجارة الإلكترونية، وتمكين العلامات التجارية من تحويل الشحن من مركز تكلفة إلى مُحرّك قيمة".

كما كشفت Veho أنه خلال التجربة، سيرافق موظف من RIVR الروبوت لضمان السلامة وجودة التوصيل، بينما يُراقب أعضاء فريقى Veho وRIVR الروبوت لمعرفة أدائه أثناء عمليات التوصيل الفعلية.

صرّح ماركو بيلونيك، الرئيس التنفيذى لشركة RIVR: "مع النمو الهائل فى التجارة الإلكترونية، أصبح الميل الأخير هو الحلقة الأكثر أهمية وتعقيدا فى سلسلة اللوجستيات، فى RIVR، تتمثل مهمتنا فى وضع مليون روبوت توصيل ميدانيا، مستفيدين من الذكاء الاصطناعى الفيزيائى العام لتوسيع نطاق الروبوتات الحضرية إلى حيث تشتد الحاجة إليها".

وأكدت RIVR أنها نجحت فى حل تحدى الـ 100 ياردة الأخيرة من خلال الجمع بين تصميمها ذو الأرجل المتحركة والذكاء الاصطناعى المادى، مما يُمكّن الروبوت من تجاوز عقبات العالم الحقيقى مثل السلالم والبوابات والتضاريس غير المستوية، وصولا إلى عتبة باب المستهلك.

على عكس روبوتات الأرصفة، التى تقتصر مهمتها على توصيل الطلبات على جانب الطريق، مع انخفاض الإنتاجية، يعمل روبوت RIVR بالتوازى مع السائقين البشريين وبسرعة تجعل التوصيل الكثيف متعدد النقاط قابلا للتطبيق تجاريا. وبينما توفر الطائرات بدون طيار إمكانية الوصول إلى المناطق الريفية، فإن RIVR مصمم خصيصا للتعامل مع تعقيد وحجم الخدمات اللوجستية الحضرية مما يوفر التشغيل الآلى للأمتار القليلة الأخيرة من كل عملية تسليم، وفقا لبيان صحفى.