تكنولوجيا: إطلاق Oppo Pad SE: جهاز لوحي اقتصادي بدعم 4G LTE وشاشة 90 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد أصبح الآن بإمكان المستخدمين في أوروبا شراء جهاز Oppo Pad SE بإصدار LTE، حيث يتوفر الجهاز عبر الموزع الرسمي لشركة Oppo في هولندا، والذي يوفّر الشحن إلى عدد كبير من الدول الأوروبية.

يبلغ السعر الرسمي للجهاز 269 يورو، مع تكلفة شحن إضافية قدرها 5 يورو. وحتى هذه اللحظة، لا يُباع الجهاز رسميًا في الولايات المتحدة، لكن يمكن الحصول عليه عبر الاستيراد من الصين.

وبالنظر إلى هذا السعر المنخفض نسبيًا، من الواضح أن الجهاز لا ينتمي إلى فئة الأجهزة اللوحية المتقدمة. ومع ذلك، يُتوقع أن يلبّي احتياجات متعددة، مثل مشاهدة المحتوى في المنزل أو أثناء التنقل.

يدعم الجهاز الاتصال عبر شبكة الجيل الرابع (4G LTE)، مما يسمح باستخدام شريحة SIM للاتصال عند عدم توفر شبكة WiFi أو نقطة اتصال من الهاتف الذكي.

بالإضافة إلى ذلك، يضم الجهاز وحدة GPS/GNSS، مما يتيح استخدامه لأغراض الملاحة، وفي هذه الحالة يُنصح بشراء حامل متوافق للسيارة. يعمل Oppo Pad SE LTE بمعالج MediaTek Helio G100، ويأتي مزودًا بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 6 جيجابايت.

أما التخزين الداخلي، فيبلغ 128 جيجابايت، وهي سعة ليست كبيرة، مما يشير إلى أن الاعتماد على خدمات البث المباشر قد يكون الخيار الأنسب بدلًا من تخزين الملفات محليًا.

فيما يخص الكاميرات، تأتي كل من الكاميرا الخلفية والأمامية بدقة 5 ميجابكسل، وهي مناسبة للاستخدامات الأساسية. الشاشة من نوع LCD وتبلغ قياسها 11 بوصة، بدقة 1920 × 1200 بكسل، ومعدل تحديث يصل إلى 90 هرتز، وسطوع أقصى يبلغ 500 نتس.

أما البطارية، فتأتي بسعة 9,340 ميللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 33 واط. يزن الجهاز حوالي 530 جرامًا (1.17 رطل)، ويبلغ سمكه 7.4 ملم (0.29 بوصة)، ما يجعله مناسبًا للحمل والاستخدام اليومي دون عناء.

المصدر