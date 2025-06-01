شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يتوقف على آلاف الهواتف اليوم.. القائمة الكاملة لموبيلات آيفون وأندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتوقف واتساب عن العمل على بعض أجهزة آيفون وأندرويد، ابتداءً من اليوم 1 يونيو، وكانت الشركة قد صرحت سابقًا أن هذه الخطوة ستدخل حيز التنفيذ في مايو 2025، ومع ذلك، فقد أدى هذا التأخير البسيط إلى منح المستخدمين مزيدًا من الوقت لتغيير هواتفهم، قبل أن ننتقل إلى القائمة الكاملة، السؤال الأكثر عدالة الذي يتبادر إلى أذهاننا هو: لماذا؟ هذه الخطوة جزء من تحديث ميتا الدوري، في جوهره، يرفع واتساب الحد الأدنى لمتطلبات استخدامه.

ابتداءً من اليوم، لن تتمكن أجهزة iPhone التي تعمل بنظام iOS 15 أو الإصدارات الأقدم من دعم واتساب، كما سيوقف تطبيق المراسلة دعمه لنظام أندرويد 5.0 أو الإصدارات الأقدم، لنلقِ نظرة على الهواتف المستهدفة هنا:

قائمة هواتف آيفون وأندرويد التي لن تدعم واتساب بعد الآن

-- آيفون 5s

-- آيفون 6

-- آيفون 6 بلس

-- آيفون 6s

-- آيفون 6s بلس

-- آيفون SE (الجيل الأول)

وجميع الهواتف المذكورة في القائمة تجاوزت ذروة جودتها، ولكن قبل التخلص من هاتفك بسبب هذه المشكلة، يجب عليك التأكد من تحديثه، إذا كانت الهواتف لا تزال تتلقى تحديثات البرامج، والتي ستُمكّن أجهزة iPhone من العمل بنظام iOS 15.1 أو أحدث، وأجهزة Android من العمل بنظام Android 5.1 أو أحدث، فسيعمل WhatsApp بسلاسة على هاتفك.

إذا كنت تشك في أن هاتفك قد يكون من بين الهواتف المتأثرة، فلا داعي للقلق الآن، وتنصح WhatsApp المستخدمين بنسخ سجل محادثاتهم احتياطيًا إلى حساب Google قبل إيقاف الدعم، يضمن ذلك نقل جميع محادثاتك بسلاسة إلى جهاز جديد، ما عليك سوى فتح WhatsApp، والتوجه إلى الإعدادات، والنقر على الدردشات، ثم اختيار "نسخ احتياطي للمحادثات" واتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة، ستساعد هذه الخطوة في تسهيل عملية الانتقال إلى هاتف جديد بشكل كبير.

الأمان هو السبب الرئيسي وراء

أحد الدوافع الرئيسية وراء هذا القرار هو الأمان، نظرًا لأن Apple لم تعد توفر تحديثات البرامج لهذه الإصدارات القديمة من نظام iOS، فإن الأجهزة معرضة بشكل متزايد لمخاطر أمنية، بدون تصحيحات أمنية منتظمة، يصبح المستخدمون أكثر عرضة للاختراقات - وهو سبب رئيسي يدفع WhatsApp إلى حث المستخدمين على الانتقال إلى أجهزة وأنظمة تشغيل أحدث.

خلال الأشهر القليلة الماضية، أطلق واتساب عددًا من التحديثات التي تهدف إلى تعزيز خصوصية المستخدم وحماية بياناته الشخصية، من بين التغييرات الملحوظة ميزة خصوصية جديدة تمنع الآخرين من نسخ النصوص أو الصور أو مقاطع الفيديو من الدردشات والمحادثات الجماعية، وهي خطوة صُممت للحد من خطر مشاركة المحتوى الحساس أو إساءة استخدامه دون موافقة، بالإضافة إلى ذلك، حسّن واتساب أدوات مثل قفل الدردشة، الذي يتيح للمستخدمين تأمين الدردشات الفردية بكلمة مرور أو بصمة إصبع أو خاصية التعرف على الوجه. كما أُجريت تحسينات على ميزة الرسائل التي تختفي تلقائيًا، مما يمنح المستخدمين تحكمًا أكبر في مدة بقاء رسائلهم مرئية قبل اختفائها تلقائيًا.