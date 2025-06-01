تكنولوجيا: وزارة التعليم تتصدى لاختراق الصفحة الرسمية لها على فيس بوك

تصدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لمحاولة اختراق صفحتها الرسمية على فيس بوك، بعد نشر مجموعة من الألعاب من قبل هكر، حيث تعامل فريق التطوير التكنولوجي بالوزارة مع الأمر.

وكانت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قد تعرضت صباح اليوم لاختراق إلكتروني، حيث تمكّن هاكر من السيطرة على الصفحة لفترة قصيرة.