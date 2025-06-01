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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وزارة التعليم تتصدى لاختراق الصفحة الرسمية لها على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسينالأحد، 01 يونيو 2025 08:40 ص
تصدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لمحاولة اختراق صفحتها الرسمية على فيس بوك، بعد نشر مجموعة من الألعاب من قبل هكر، حيث تعامل فريق التطوير التكنولوجي بالوزارة مع الأمر.
وكانت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قد تعرضت صباح اليوم لاختراق إلكتروني، حيث تمكّن هاكر من السيطرة على الصفحة لفترة قصيرة.
وفور اختراق الصفحة، قام الهاكر بنشر بوست يضم حساب شخصي وجملة Blue witex is number one ، ما أثار حالة من الجدل والتساؤلات بين متابعي الصفحة، خاصة مع عدم وضوح هوية المخترق أو الهدف من هذه الخطوة. ولم تمضِ سوى دقائق قليلة حتى تم غلق الصفحة بالكامل.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بدأت تقييم طلاب الشهادات العامة فى الامتحانات حيث يؤدى طلبة الدبلومات الفنية امتحانات الثانوية الفنية وتنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم 15 يونيو المقبل، كما بدأت المديريات فى عقد امتحانات الشهادة الإعدادية.
اختراق الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم
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