شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على ميزة Gmail الجديدة لتلخيص الرسائل الطويلة تلقائيًا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت جوجل عن إطلاق ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ضمن خدمة البريد الإلكتروني "Gmail"، تتيح للمستخدمين الحصول على ملخصات تلقائية للرسائل أو سلاسل المحادثات الطويلة، في خطوة تهدف إلى تسهيل متابعة البريد وتقليل الوقت المستغرق في قراءة المحتوى الكامل، وتأتي الميزة الجديدة ضمن تحديثات شهر مايو لحزمة Google Workspace، وتعتمد على تقنيات Gemini AI في إنشاء الملخصات.

وبخلاف النسخة السابقة التي كانت تتطلب من المستخدم الضغط على أيقونة "Gemini" داخل البريد لعرض الملخص، فإن التحديث الجديد يتيح ظهور بطاقة ملخص تلقائي في أعلى الرسالة بمجرد أن يتعرف الذكاء الاصطناعي على الحاجة إليها، كما يتم تحديث الملخص تلقائيًا عند إضافة ردود جديدة داخل نفس المحادثة، مع إمكانية طي البطاقة في حال عدم الحاجة إليها.

وشملت التحديثات أيضًا خدمة Google Chat، حيث بات بمقدور Gemini تقديم ملخصات مباشرة للرسائل ضمن العرض الرئيسي، مما يساعد المستخدمين على تحديد الرسائل المهمة دون الحاجة إلى فتح كل محادثة، وتدعم هذه الميزة عدة لغات من بينها الإنجليزية والإسبانية وست لغات إضافية.

وفي مستندات جوجل "Google Docs"، تم إدراج أداة جديدة تعرف باسم "وحدة بناء الملخص"، تتيح للمستخدمين وضع الملخص الذي يولّده Gemini في أعلى المستند لتوفير نظرة عامة سريعة، ويتم تحديث الملخص تلقائيًا مع كل تعديل في النص.

أما في خدمة Google Meet، فقد أضيفت تخطيطات عرض ديناميكية جديدة تتضمن نمطين: الأول مخصص لغرف الاجتماعات ويتيح عرض عدة مشاركين يستخدمون جهازًا واحدًا، والثاني يعرض المشاركين كل على حدة، مع إبراز وجه كل شخص بشكل منفصل.

وفي إطار تعزيز التكامل مع شركائها، أعلنت جوجل أن عملاء شركة Airtel من مستخدمي الإنترنت المنزلي وخدمات الفوترة الشهرية سيحصلون على اشتراك مجاني في خدمة Google One، كما تستعد جوجل لتوسيع دعم أداة "ساعدني في الكتابة" في جيميل لتشمل لغات إضافية خلال الفترة المقبلة.

وتعكس هذه التحديثات توجه جوجل نحو تعميق استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المستخدم، من خلال تسهيل الوصول إلى المعلومات، وزيادة كفاءة التواصل عبر منصاتها المختلفة.