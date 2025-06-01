شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يختبر طريقة جديدة للدردشة بدون الحاجة لرقمك الشخصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق واتساب مجموعة جديدة من ميزات تحديثات الحالة، حيث تتيح منصة المراسلة الفورية المملوكة لشركة ميتا للمستخدمين الآن نشر صور مجمعة وموسيقى وملصقات جديدة على تحديثات حالتهم، مع هذا التحديث، تعمل ميزة الحالة في واتساب بشكل مشابه لقصص فيسبوك وانستجرام، بالإضافة إلى تحسين تحديثات الحالة، يُقال إن واتساب يعمل على ميزة خصوصية جديدة تتيح لكل مستخدم اختيار اسم مستخدم فريد.

ميزات جديدة لحالة واتساب

أعلنت ميتا عن ميزات جديدة لحالة واتساب عبر منشور مدونة، ويطرح تطبيق المراسلة أربع أدوات جديدة للحالة، تقدم طرقًا مبتكرة لمشاركة التحديثات باستخدام الصور المجمعة والموسيقى والملصقات، وتتيح ميزة "التخطيط" الجديدة في واتساب للمستخدمين مشاركة الصور المجمعة كتحديثات حالة، وتعمل هذه الميزة بشكل مشابه لقصص انستجرام.

هناك ميزة موسيقية جديدة تُمكّن المستخدمين من مشاركة أغنية كحالة أو تحويلها إلى ملصق موسيقي وإضافتها إلى منشور حالة منفصل، ومنذ مارس، أصبح بإمكان المستخدمين إضافة مقاطع موسيقية مدتها 15 ثانية إلى حالات الصور أو 60 ثانية إلى حالات الفيديو، مع التحديث الأخير، يمكن تحويل هذه المقاطع إلى ملصقات أو مشاركتها كتحديثات مستقلة.

أضاف واتساب أيضًا ملصقات الصور، والتي تُمكّن المستخدمين من تحويل الصور إلى ملصقات وإضافتها إلى حالتهم. يمكن للمستخدمين اختيار صورة واستخدام ميزة ملصق "أضف صورتك" الجديدة لبدء محادثة. كما يُمكن للأصدقاء الرد بحالاتهم الخاصة والاستماع إلى آراء مجتمعهم.

أكدت ميتا أن ميزات الحالة الجديدة ستبدأ بالظهور قريبًا، وستكون متاحة لجميع مستخدمي واتساب خلال الأشهر القادمة. من المؤكد أن تحديثات الحالة ستكون مشفرة بالكامل، وستكون مرئية فقط لجهات الاتصال المحفوظة للمستخدمين.

واتساب يختبر ميزة اسم المستخدم

في غضون ذلك، ووفقًا لما ذكره موقع WABetaInfo، يعمل واتساب على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين اختيار اسم مستخدم كبديل لمشاركة أرقام الهواتف لبدء المحادثات، قد تتيح هذه الميزة للمستخدمين إدخال اسم مستخدم فريد في تحديث مستقبلي. رُصدت هذه الميزة قيد التطوير على إصدار واتساب التجريبي 25.17.10.70 للهواتف الذكية التي تعمل بنظام iOS، وهي متاحة حاليًا على تطبيق TestFlight.

يمكن أن تتكون أسماء المستخدمين من أحرف أبجدية رقمية وأحرف خاصة. يجب ألا تبدأ بـ "www." أو تنتهي بنطاق مثل ".com" أو ".net". يمكن ضبط طول الأحرف بين 3 و30 حرفًا. بمجرد تعيين اسم المستخدم، سيكون مرئيًا للآخرين الذين يبحثون عنه، مما يسمح لهم ببدء المحادثات دون الحاجة إلى رقم هاتف المستخدم. ومع ذلك، سيظل بإمكان جهات الاتصال الحالية التي لديها أرقام هواتف محفوظة رؤية الرقم. تهدف هذه الميزة إلى تعزيز خصوصية المستخدم.