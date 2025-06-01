شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Valorant تتحول إلى Unreal Engine 5 وتضيف إعادة التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة Riot Games لنقل لعبة Valorant، لعبة التصويب الشهيرة من منظور الشخص الأول، إلى محرك Unreal Engine 5 في يوليو، ويُعدّ تحديث محرك Unreal Engine 4 جزءًا من عدد من التغييرات الجديدة المُرتقبة على اللعبة خلال الأشهر القادمة، بما في ذلك نظام إعادة تشغيل في سبتمبر.

تعمل لعبة Valorant على محرك Unreal Engine 4 منذ إصدار النسخة التجريبية عام 2020، وتستخدم Riot Games محرك Unreal Engine 4 منذ أكثر من عشر سنوات لتطوير اللعبة، وستصل ترقية Unreal Engine 5 مع التحديث 11.02 في نهاية يوليو، وتتعهد Riot بعدم تعطيل اللعب.

ومن المتوقع، أن يكون مظهر اللعبة وأسلوب لعبها متشابهين، وتقول Riot إن ترقية المحرك ستُحسّن أداء معدل الإطارات وتُسرّع تنزيل التحديثات مستقبلًا، وسيكون من المثير للاهتمام معرفة ما سيُتيحه هذا الترقية أيضًا، وخاصةً ما إذا كانت Riot ستُحسّن نماذج الشخصيات والرسوم المتحركة مستقبلًا ، وسيحصل لاعبو Valorant الذين يُسجّلون دخولهم أثناء إصدار التحديث 11.02 على رفيق سلاح خاص لإحياء ذكرى الترقية.

التحديث الكبير الثاني القادم إلى لعبة Valorant لاحقًا هذا العام هو نظام إعادة التشغيل الذي طال انتظاره، وسيصل هذا النظام إلى أجهزة الكمبيوتر أولًا مع التحديث 11.06 في سبتمبر، يليه إصدار لأجهزة الألعاب المنزلية لاحقًا هذا العام. وسيتيح لك نظام إعادة التشغيل تحليل الألعاب التنافسية التي لعبتها مؤخرًا عند الإطلاق، وتتطلع Riot إلى إضافة المزيد من الأوضاع لاحقًا.

ومن المفترض أن يساعد نظام إعادة التشغيل اللاعبين على الإبلاغ عن الغش أو سوء السلوك في Valorant ، كما تُضيف Riot ميزة المصادقة متعددة العوامل إلى اللعبة للمساعدة في منع التلاعب باللاعبين في الأوضاع التنافسية حيث يُسجّل اللاعبون ذوو التصنيف الأعلى الدخول إلى حساباتهم لتعزيزها ، وستتمكن قريبًا أيضًا من الإبلاغ عن الحسابات التي تُسيء استخدام التصنيف أو التوفيق بين اللاعبين.

وسيُضيف تحديث Valorant 11.0 القادم في وقت لاحق من هذا الشهر خريطة جديدة إلى اللعبة، وستكون متاحة في الوضع التنافسي منذ اليوم الأول، خلال دورة التحديث الأولية التي تستمر أسبوعين، سيتم تخفيض خسائر تصنيف اللاعبين (RR) على هذه الخريطة الجديدة بنسبة 50%، بينما يعتاد لاعبو Valorant على لعبها.