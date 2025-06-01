شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنشاء مستندات وتطبيقات ويب بضغطة: كل ما تقدمه Perplexity Labs والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة Perplexity عن ميزة Perplexity Labs، وهي ميزة ذكاء اصطناعي جديدة تتيح تحويل الرسائل النصية إلى مشاريع متكاملة، مثل التقارير وجداول البيانات، وحتى تطبيقات ويب بسيطة، حيث يستخدم Perplexity Labs تصفح الويب العميق وتنفيذ الأكواد البرمجية، لأداء مهام معقدة كانت تتجاوز نطاق المنصة بكثير، وتأتي هذه الميزة الجديدة بعد شهر من إصدار شركة الذكاء الاصطناعي، ومقرها سان فرانسيسكو، تطبيق Perplexity Assistant لنظام iOS.

Perplexity Labs يستغرق حوالي 10 دقائق لإنجاز مهمة

تقول الشركة إن Perplexity Labs هو نسخة مُحسّنة من Deep Research، وهو متاح حاليًا لجميع مشتركي Perplexity Pro، يُقدم هذا الأخير إجابات شاملة للاستعلامات المعقدة التي تتطلب عادةً عمليات بحث متعددة، وباستخدام العديد من الأدوات المُخصصة وقضاء وقت أطول في المهمة، يُمكن أيضًا اتخاذ إجراءات وتنفيذ أوامر لإنشاء مستندات وتطبيقات ويب.

وفقًا للشركة، يُمكن لـ Perplexity Labs تنفيذ تصفح الويب العميق، وتنفيذ الأكواد البرمجية، وإنشاء المخططات البيانية، وإنشاء الصور. لم تُحدد الشركة ما إذا كانت هذه الأدوات تُعتبر أدوات وكيلة، وما إذا كانت الميزة الجديدة تدعم سير عمل متعدد الوكلاء. كما لم تكشف ما إذا كانت نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) المُنفصلة تُعزز قدرات مثل إنشاء الصور وتنفيذ الأكواد البرمجية.

وتُشير الشركة إلى أن Perplexity Labs يُمكنها كتابة وتنفيذ الأكواد البرمجية لأداء مهام مثل هيكلة البيانات، وتطبيق الصيغ، وإنشاء المخططات البيانية والمستندات. تُضاف أي مستندات وملفات برمجية ومخططات بيانية وصور تُنشأ أثناء المهمة إلى علامة تبويب منفصلة "الأصول"، ويُمكن للمستخدمين عرض هذه الملفات وتنزيلها من هناك. كما توجد علامة تبويب "التطبيقات" التي تُتيح إنشاء لوحات معلومات أساسية، وعروض شرائح، ومواقع ويب.

ويُوحي وصف الميزة بأنها إمكانية وكيلة. تُشير Perplexity إلى أن إكمال المهام "ذاتية الإشراف" قد يستغرق 10 دقائق أو أكثر. بينما يمكن للمستخدمين رؤية سلسلة الأفكار (CoT)، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان بإمكانهم أيضًا إيقاف الذكاء الاصطناعي مؤقتًا أو مقاطعته لتعديل المطالبة الأولية أو تغيير اتجاه النتيجة.

وشاركت الشركة أيضًا أمثلة على المهام التي يمكن لـ Perplexity Labs تنفيذها، وتشمل هذه المهام إنشاء استراتيجية تداول حول سهم أو حدث معين، وإنشاء فكرة فيلم مُدمجة مع لوحة قصصية بصرية وسيناريو، وإنشاء ملفات تعريف للشركات، أو إنشاء تصورات بيانات مُقارنة.