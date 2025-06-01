شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يضيف دعمًا للصور بنسبة العرض إلى الارتفاع الملتقطة بكاميرات الهواتف والان مع تفاصيل الخبر

يُطلق إنستجرام دعم الصور بنسبة العرض إلى الارتفاع 3:4 على منصة مشاركة الصور والفيديو، تستخدم العديد من كاميرات الهواتف الذكية نفس نسبة العرض إلى الارتفاع افتراضيًا، ما يعني أن المستخدمين سيتمكنون الآن من تحميل الصور إلى إنستجرام دون الحاجة إلى اقتصاصها.

وكانت الخدمة سابقًا تدعم الصور بنسبة العرض إلى الارتفاع 5:4 أو 1:1 (مربع)، وتقول الشركة إن دعم الصور بنسبة العرض إلى الارتفاع 3:4 سيكون متاحًا عند تحميل صورة واحدة، أو عند إضافة عدة صور إلى مجموعة صور.

ولا يزال بإمكان مستخدمى إنستجرام تحميل الصور بنسب العرض إلى الارتفاع المدعومة سابقًا.

وأعلن آدم موسيري، رئيس إنستجرام عن دعم الصور بنسبة العرض إلى الارتفاع 3:4، عبر منشور على منصة Threads، منصة التدوين المصغر التابعة للشركة، وقال: "من الآن فصاعدًا، إذا حمّلتَ صورةً بنسبة عرض إلى ارتفاع 3:4، ستظهر تمامًا كما التقطتها"، مضيفًا أن إنستجرام يدعم الآن نفس الصيغة الافتراضية لكاميرات معظم الهواتف الذكية.

وكشفت قناة البث الخاصة بالمبدعين على إنستجرام أيضًا أن المنصة تدعم الصور بنسبة عرض إلى ارتفاع 3:4 في المنشورات الفردية، بالإضافة إلى الصور الدوارة، في الوقت نفسه، لا يزال بإمكان المستخدمين تحميل الصور بنسبة عرض إلى ارتفاع 4:5 و1:1 (مربعة) والصور الدوارة، ولكن قد تحتاج الصور الملتقطة بكاميرا الهاتف الذكي (بالإعدادات الافتراضية) إلى اقتصاص.

وتُظهر صورة نُشرت على القناة أيضًا كيفية ظهور الصور بنسبة عرض إلى ارتفاع 3:4 على إنستجرام، وتُظهر لقطة الشاشة على اليسار صورةً مقصوصةً بنسبة عرض إلى ارتفاع 4:5، بينما تُظهر لقطة الشاشة على اليمين صورةً أطول وغير مقصوصة تتضمن معلوماتٍ أكثر.

وفي الشهر الماضي، أطلق إنستجرام تطبيق Edits الجديد الذي يدعم تحرير الفيديو على الهواتف الذكية، وطُرح التطبيق لمنافسة CapCut، وهو تطبيق آخر لتحرير الفيديو من منافسته بايت دانس، كما يتيح للمستخدمين تحرير المحتوى ورفعه إلى تطبيقات أخرى بدون علامة مائية.

وأطلقت الشركة أيضًا ميزة Blend التي تعرض مقاطع فيديو مُوصى بها للمستخدمين في رسائل إنستجرام ، وكانت الميزة قيد الاختبار لمدة عام، وهي عبارة عن خلاصة خاصة بالمدعوين فقط، وتعرض للمستخدمين خلاصة مُخصصة بناءً على نشاطهم على إنستجرام، تتوفر ميزة Blend حاليًا لمستخدمي إنستجرام على الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي iOS وAndroid.