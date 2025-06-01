شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تؤجل طرح أجهزة إكس بوكس المحمولة وتحسن أداء ألعاب ويندوز 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقفت مايكروسوفت تطوير جهاز إكس بوكس ​​المحمول، وفقًا لتقرير، وكان من المتوقع سابقًا أن يُطرح الجهاز ضمن الجيل القادم من أجهزة إكس بوكس، إلا أنه تم تأجيله، وتعمل الشركة، على تحسين نظام ويندوز 11 لأجهزة إكس بوكس ​​المحمولة، ليُضاهي نظام SteamOS من شركة Valve، الذي يُقدم أداءً أفضل وكفاءة أعلى في استهلاك البطارية، ويُقال إن أجهزة إكس بوكس ​​القادمة الأخرى، مثل جهاز أسوس الذي يحمل علامة إكس بوكس ​​(والذي يحمل الاسم الرمزي Project Kennan)، لن تتأثر بقرار مايكروسوفت.

مايكروسوفت تُحول تركيزها إلى ويندوز 11 وسط تهديد SteamOS

أفاد موقع Windows Central أن جهاز إكس بوكس ​​المحمول الداخلي من مايكروسوفت قد أُجل، مما يُشير إلى أنه قد لا يُطرح في عام 2027، إلى جانب أجهزة إكس بوكس ​​من الجيل القادم من مايكروسوفت، لا يُشبه جهاز الألعاب المحمول الأول أجهزة الألعاب المحمولة الأخرى القادمة، مثل مشروع أسوس "كينان"، والذي من المتوقع إصداره لاحقًا هذا العام.

تخطط الشركة للعمل على تحسين نظام ويندوز 11 ليعمل على أجهزة الألعاب المحمولة، مما يعني أن أجهزة الألعاب المحمولة القادمة من جهات خارجية قد تأتي بإصدار مُحسّن من نظام تشغيل سطح المكتب من مايكروسوفت. في مراجعاتنا لأجهزة الألعاب المحمولة التي صدرت سابقًا، وجدنا أن بعضًا من أكبر مشاكل ويندوز التي تعمل على هذه الأجهزة تشمل ضعف عمر البطارية، ومشاكل التنقل، وتحديثات البرامج.

وربما يكون قرار مايكروسوفت بتركيز جهودها على ويندوز 11 للأجهزة المحمولة مدفوعًا بتوسع نظام SteamOS إلى ما بعد Steam Deck. في وقت سابق من هذا العام، كشفت لينوفو عن جهاز Legion Go S، الذي يُقدم أداءً أفضل من Steam Deck، ويعمل أيضًا على نظام تشغيل Valve، ومن المتوقع أيضًا أن يصل SteamOS إلى أجهزة محمولة مماثلة في المستقبل.

لن تكون الأجهزة التي تعمل بنظام SteamOS مصدر قلق مايكروسوفت الوحيد، فجهاز Nintendo Switch 2 قاب قوسين أو أدنى. ومن المقرر أن يصل جهاز الشركة اليابانية المحمول إلى أسواق مختارة في يونيو، وسينافس أجهزة الألعاب المحمولة الحالية.

قد يُحسّن تركيز شركة ريدموند على تحسين نظام Windows 11 للأجهزة المحمولة تجربة استخدام هذه الأجهزة بشكل عام. ومن المتوقع أن تُطلق Asus جهاز Project Kennan الخاص بها في وقت لاحق من عام 2025، وفقًا لتقارير حديثة. وقد ظهر الجهاز مؤخرًا في قائمة على موقع لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC)، مما أتاح لنا إلقاء نظرة فاحصة على تصميمه.

يشير التقرير إلى أن الجهاز المحمول الأصلي من مايكروسوفت ربما كان قادرًا على تشغيل ألعاب Xbox، ولا تزال الشركة تخطط لإطلاق جهاز محمول أصلي. ومن غير الواضح حاليًا ما إذا كان هذا الجهاز سيظهر لأول مرة في عام 2027 أو 2028، وهو الموعد المتوقع لوصول وحدات التحكم من الجيل التالي للشركة.