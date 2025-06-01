شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز استخدامات الذكاء الاصطناعى فى كرة القدم فى 4 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

يتجه العالم إلى استخدام الذكاء الاصطناعى في كل شيء، ومن بين ذلك مجال كرة القدم، حيث توفر برامجه قاعدة بيانات وتحليلات مهمة يحتاج إليها المدربين واللاعبين على حد سواء، وكذلك الحكام، وهنا نكشف عن أبرز مميزات الذكاء الاصطناعى، وفقا لما ذكره موقع " barca innovation hub".

- استكشاف المواهب: الذي كان ربما الجانب الأكثر تعقيداً من الناحية اللوجستية، وفي الوقت نفسه الأكثر أهمية لأداء الفريق، أصبح الآن آلياً، لم تعد الرحلات الطويلة والتقارير غير الموثوقة ضرورية؛ إذ تُغربل ملايين البيانات الموضوعية لتلبية احتياجات كل فريق.

- العمليات اليومية للفريق: يمكن من خلال معالجة بيانات الذكاء الاصطناعي للأندية مراقبة لاعبيها للحد من خطر الإصابات، حيث يتم قياس الحمل الخارجي، المسافة المقطوعة، والتسارع، وما إلى ذلك، والحمل الداخلي، المؤشرات الحيوية، ونواتج الأيض، مع دعم كل قرار بمعلومات غير مسبوقة مقارنةً بالماضي.

- رصد المباريات وتحليها: تجمع تطبيقات الذكاء الاصطناعي معلومات حول التكتيكات والتحركات، مما يسمح بدراسة أوسع نطاقاً للخصوم، ولا يقتصر الأمر على التحضير للمباريات من خلال توقع ردود الفعل المحتملة من الخصم، بل يشمل أيضاً اتخاذ قرارات في الوقت الفعلى.

- تقنية التسلل شبه الآلية (SAOT): هي نظام جديد يستخدم 12 كاميرا حول الملعب لتتبع موقع الكرة وكل لاعب 50 مرة في الثانية، ويُسجل مستشعرٌ مُثبّت في كرة المباراة لحظة ركلها، وعندما يكتشف النظام وجود تسلل، يُرسل تنبيهًا إلى حكام تقنية الفيديو المساعد (VAR)، ويمكنهم بعد ذلك مراجعة لقطات الفيديو للتأكد مما إذا كان الوضع تسللًا أم لا.

