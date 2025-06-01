شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل ووزارة العدل الأمريكية تتخذان الخطوة الأخيرة في قضية مكافحة الاحتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستُقدم شركة جوجل، التابعة لشركة ألفابت، وجهات إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية مرافعاتها النهائية بشأن ما إذا كان ينبغي إجبار عملاق التكنولوجيا على بيع متصفح كروم أو اتخاذ تدابير أخرى لاستعادة المنافسة في مجال البحث عبر الإنترنت، وذلك مع اختتام محاكمة مكافحة الاحتكار الضخمة.

وتضغط وزارة العدل الأمريكية وائتلاف من الولايات لإجبار جوجل ليس فقط على بيع كروم، بل أيضًا على مشاركة بيانات البحث، ووقف المدفوعات التي تُقدر بمليارات الدولارات لشركة آبل وغيرها من مُصنّعي الهواتف الذكية وشركات الاتصالات اللاسلكية التي تُعيّن جوجل محرك البحث الافتراضي على الأجهزة الجديدة.

وتهدف هذه المقترحات إلى استعادة المنافسة بعد أن خلص قاضٍ العام الماضي إلى أن جوجل تُهيمن بشكل غير قانوني على أسواق البحث عبر الإنترنت والإعلانات ذات الصلة. قد تحصل شركات الذكاء الاصطناعي على دفعة قوية بعد أن هزّت بالفعل مكانة جوجل كأداة البحث المفضلة عبر الإنترنت.

يشرف قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، أميت ميهتا، على المحاكمة التي بدأت في أبريل، قال إنه يهدف إلى البت في المقترحات بحلول أغسطس، وإذا ألزم القاضي جوجل ببيع كروم، فإن OpenAI ستكون مهتمة بشرائه، وفقًا لما ذكره نيك تورلي، رئيس منتجات ChatGPT في OpenAI، خلال المحاكمة.

وأضاف تورلي أن OpenAI ستستفيد أيضًا من الوصول إلى بيانات بحث جوجل، مما سيساعدها على جعل ردودها على استفسارات المستخدمين أكثر دقة وحداثة.

تقول جوجل إن المقترحات تتجاوز بكثير ما يبرره قانونًا حكم المحكمة، وستتنازل عن تقنيتها للمنافسين. وقد بدأت الشركة بالفعل في تخفيف اتفاقياتها مع شركات تصنيع الهواتف الذكية، بما في ذلك سامسونج إلكترونيكس، للسماح لها بتحميل منتجات بحث وذكاء اصطناعي منافسة، وتريد وزارة العدل من القاضي أن يذهب إلى أبعد من ذلك، بمنع جوجل من دفع مبالغ مربحة مقابل تثبيت تطبيق البحث الخاص بها.