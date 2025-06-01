شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط جوجل تكذب على السائقين بألمانيا وتخبرهم بأن الطرق مغلقة في البلاد والان مع تفاصيل الخبر

سادت الفوضى على الطرق الألمانية هذا الأسبوع بعد أن أبلغت خرائط جوجل السائقين، عن طريق الخطأ، بإغلاق الطرق السريعة في جميع أنحاء البلاد خلال عطلة مزدحمة، وكان العديد من الطرق التي بدت مغلقة ظاهريًا تقع بالقرب من مدن ألمانية كبيرة ومناطق حضرية، بما في ذلك برلين ودوسلدورف ودورتموند.

ووفقًا لما ذكره صحفي محلي لصحيفة الجارديان، كان السائقون عند فتح تطبيق جوجل للملاحة يرون عددًا هائلًا من النقاط الحمراء تُستخدم للإشارة إلى المناطق المحظورة، مما دفع الناس إلى البحث عن طرق بديلة تسببت في ازدحام مروري في جميع أنحاء البلاد، كما ذكرت الجارديان أن الشرطة والسلطات المحلية تلقت اتصالات من أشخاص مرتبكين (وربما منزعجين للغاية) بشأن التوقف المفترض.

ولتفاقم المشكلة، تزامن خطأ خرائط جوجل مع بداية عطلة عيد الصعود في ألمانيا في 29 مايو، ما يعني أن الطرق كانت أكثر ازدحامًا من المعتاد.

وأفادت التقارير، أن المشكلة استمرت لبضع ساعات فقط، وبحلول ظهر اليوم التالى لم تظهر سوى إغلاقات طرق حقيقية، وليس من الواضح ما إذا كان عطل قد أصاب خرائط جوجل، أم أن هناك سببًا أكثر خطورة.

وصرح متحدث باسم جوجل لصحيفة برلينر مورجينبوست الألمانية: "تأتي المعلومات في خرائط جوجل من مصادر متنوعة، معلومات مثل المواقع، وأسماء الشوارع، والحدود، وبيانات حركة المرور، وشبكات الطرق، تأتي من مزيج من مقدمي خدمات خارجيين، ومصادر عامة ومدخلات المستخدمين"، مضيفًا أن الشركة تراجع المشكلة داخليًا ، وأضاف: بشكل عام توفر هذه المصادر أساسًا متينًا لخرائط شاملة ومحدثة".

وتُعد المشكلات التقنية في خرائط جوجل أمرًا شائعًا ، ففي مارس الماضي أبلغ المستخدمون عن محو بيانات الجدول الزمنى الذي يتتبع جميع الأماكن التي زرتها سابقًا للرجوع إليها مستقبلًا، وأكدت جوجل لاحقًا أن بيانات بعض المستخدمين قد حُذفت بالفعل، وفي بعض الحالات، لن يتمكنوا من استعادتها.