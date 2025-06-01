شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهاردة.. انطلاق وحدة كريستال إلى محطة مير الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

أطلق الاتحاد السوفيتي وحدةً جديدةً إلى محطة مير الفضائية في مثل هذا اليوم 31 مايو ولكن من عام 1990، وسُميت الوحدة الجديدة "كريستال"، وكانت ثالث وحدة تُرسَل إلى مير منذ إطلاق الوحدة الأساسية عام 1986.

وفقًا لما ذكره موقع "space"، تشكلت مير، بما في ذلك الوحدة الأساسية، من سبع وحدات مختلفة، وأُطلقت كلٌّ منها على حدة على متن صواريخ بروتون الروسية، باستثناء وحدة واحدة أُطلقت على متن مكوك الفضاء أتلانتس عام 1995.

كانت مير أول محطة فضائية معيارية في العالم تُجمع في المدار، وبلغت طول "كريستال" 45 قدمًا ووزنها حوالي 20 طنًا، وانطلقت "كريستال" من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، والتحمت بمحطة مير بعد 10 أيام.

كما تشكلت الوحدة من قسمين رئيسيين، خُصص قسمٌ منهما لتجارب علوم المواد والتكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى الرصد الفلكي، أما القسم الآخر، فقد استُخدم كحجرة إرساء تسمح للمكوكات الفضائية الأمريكية بزيارة المحطة.