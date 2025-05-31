تكنولوجيا: سامسونج تطوّر جهاز بنك طاقة جديد بمواصفات متقدمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل سامسونج حاليًا على تطوير جهاز بنك طاقة جديد، ظهر مؤخرًا في ملف توثيق جديد على موقع SafetyKorea، تحت رقم الطراز EB-P3910. ووفقًا للبيانات المتاحة، حصل الجهاز بالفعل على شهادة KC من معهد كوريا للاختبارات والبحوث الصناعية الكيميائية (KTR)، مما يشير إلى اقتراب موعد إطلاقه رسميًا.

يشير رقم الطراز إلى أن الجهاز سيكون من نوع سلكي، حيث أن جميع بنوك الطاقة السلكية السابقة من سامسونج حملت رموزًا تبدأ بـ “EB-P”، بينما طُرحت النسخ اللاسلكية تحت اسم “EB-U”. الملف يُظهر أن عملية التصنيع تتم في الصين بواسطة شركة SCUD (Fujian) Electronics.

تُظهر صورة مرفقة بتقرير الاعتماد تصميمًا مشابهًا لاجهزة الطاقة السابقة من سامسونج، حيث يأتي الجهاز بحواف دائرية من أحد الجانبين، وبلون رمادي بدلًا من اللون البيج المعهود في الإصدارات الأقدم. مع ذلك، لم يُؤكد بعد ما إذا كان هذا اللون هو الخيار النهائي أو الوحيد.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت صور أقدم ضمن ملفات KTR نُشرت خلال الأشهر الـ12 الماضية عن بعض التفاصيل الإضافية. إذ يظهر وجود زر تشغيل، ومؤشر ضوئي، ومنفذ USB-C، إلى جانب تجويف في منتصف الجهاز يبدو أنه مخصص لتثبيت طرف كابل USB-C.

حتى الآن، لا تزال مواصفات السعة وقوة الإخراج الخاصة بجهاز EB-P3910 غير معروفة. كما لم تُعلن سامسونج عن موعد الإطلاق الرسمي أو السعر المتوقع. وللمقارنة، يُباع بنك الطاقة السابق من سامسونج بقدرة 25 واط وسعة 10,000 مللي أمبير بسعر 34.99 دولارًا.

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