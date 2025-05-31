شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يتوقف عن دعم هذه الإصدارات من "آيفون" غدًا.. هل جهازك بينها؟ والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنتِ تستخدمين هاتف "آيفون" قديمًا وتعتمدين على تطبيق واتساب، فقد حان وقت التفكير في الترقية، فقد أعلنت واتساب رسميًا أنها ستتوقف عن دعم أجهزة "آيفون" التي تعمل بنظام iOS 15.1 أو أقدم بدءًا من 1 يونيو 2025، مما يعني أن التطبيق سيتوقف عن العمل على عدة طرازات من "آيفون" لا يمكن تحديثها إلى إصدارات أحدث من نظام التشغيل.

الأجهزة المتأثرة

أكد موقع الدعم الفني لتطبيق واتساب أن الأجهزة التي تعمل بإصدارات قديمة من نظامي iOS وأندرويد، والتي لا يمكن ترقيتها إلى iOS 15.1 أو Android 5.0 على الأقل، ستخرج من قائمة الدعم، ومنها:

"آيفون 5 إس"

"آيفون 6"

"آيفون 6 بلس"

وذكرت تقارير أن هناك أجهزة أخرى قد تواجه المصير نفسه قريبًا، رغم أنها ما تزال مدعومة حاليًا، وهي:

"آيفون 6 إس"

"آيفون 6 إس بلس"

"آيفون إس إي" (الجيل الأول)

وتعمل هذه الطرازات حتى الآن بنظام iOS 15.8.4، ما يجعلها في مأمن مؤقت، لكن من المتوقع أن تفقد الدعم في المستقبل القريب، لذلك ينصح المستخدمون بالتفكير في الترقية إلى طرازات أحدث من "آيفون" أو حتى إلى أجهزة أندرويد مدعومة.

وتعد أجهزة مثل "آيفون 5 إس" التي طرحتها آبل في عام 2013 من الطرازات التي خرجت من قائمة الأجهزة المدعومة رسميًا من الشركة أيضًا، حيث أدرجتها ضمن فئة "الأجهزة القديمة والمتهالكة".

ورغم أن واتساب يعتبر من التطبيقات التي تحتفظ بحد أدنى منخفض من متطلبات التشغيل، فإن استمرار دعم الأجهزة القديمة له حدود، ويبدو أن الشركة قررت أخيرًا التوقف عن دعم هذه الطرازات.

واتساب على "آيباد" أخيرًا

وفي سياق متصل، أطلقت واتساب أخيرًا تطبيقًا رسميًا لأجهزة "آيباد"، بعد 13 عامًا من إطلاق النسخة الأولى للهواتف. ويأتي التطبيق الجديد بميزات متكاملة تشمل المكالمات الصوتية والمرئية بدعم حتى 32 مشاركا، إلى جانب دعم خاصية Split View في ميزة Stage Manager، وتحسينات في الإشعارات.