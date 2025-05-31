شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رغم تخطى العالم منتصف 2025.. "Google AI Overviews" تفشل في تحديد العام الحالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أن "هلوسة الذكاء الاصطناعي" لم تعد مصطلحًا جديدًا، إلا أن ميزة Google AI Overviews لا تزال تُذكر دومًا كواحدة من أبرز أمثلتها، ففي العام الماضي، أثارت هذه الأداة موجة من السخرية عندما أوصت المستخدمين بوضع الغراء على البيتزا، واليوم، تعود Google AI Overviews إلى دائرة الانتقادات من جديد، بعد أن فشلت في تحديد العام الحالي، لتظن – عن طريق الخطأ – أننا لا نزال نعيش في عام 2024، رغم أننا في منتصف 2025.



Google AI Overviews تعليق

ورغم أن جوجل سارعت لحل المشكلة، فإن تأثيرها كان قد انتشر بالفعل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث امتلأت بآلاف اللقطات المصورة التي تُظهر الخطأ الغريب، ولتجربة الأمر، قامت الصحافة التقنية بسؤال الأداة في 31 مايو 2024: "هل اليوم يوم سبت؟"، فجاء الرد بمكان صحيح، لكن بتوقيت وتاريخ خاطئ.

حتى أن بعض المستخدمين سألوا ببساطة: "هل نحن في عام 2025؟"، فجاء الرد: "لا، لسنا في عام 2025، العام الحالي هو 2025"! ما زاد من دهشة المتابعين، وأثار سخرية واسعة، حيث كتب أحد المستخدمين على X (تويتر سابقًا): "استرِح قليلًا، AI Overviews".



Google AI Overviews مشكلة

ورغم أن هذا النوع من الأخطاء التقنية يثير القلق، خاصة من شركة بحجم جوجل، فإنها ليست السابقة الأولى. فبجانب التاريخ الخاطئ، ارتكبت الأداة أخطاء سابقة مثل نصيحة بتناول "حجر صغير يوميًا" للحصول على المعادن، أو استخدام الغراء لمنع انزلاق الجبن من على سطح البيتزا!

ورغم تلك الهفوات الغريبة، تؤكد الشركة أن الأداة تلقى رواجًا واسعًا، حيث صرّح الرئيس التنفيذي لجوجل، ساندر بيتشاي، أن عدد مستخدمي AI Overviews بلغ 1.5 مليار مستخدم حول العالم، وهي مسؤولة عن أكثر من 10% من نتائج البحث في أسواق كبرى مثل الولايات المتحدة والهند.



Google AI Overviews

وردًا على الانتقادات، قال متحدث باسم جوجل لموقع TechCrunch: "كما هو الحال مع جميع ميزات البحث، نُجري تحسينات مستمرة، ونستخدم مثل هذه الأمثلة لتحديث أنظمتنا. الغالبية العظمى من ردود AI Overviews دقيقة ومفيدة، ونعمل بنشاط على تحديث لمعالجة هذا النوع من المشكلات".

ومع أن جوجل لم توضح سبب الخطأ تحديدًا، إلا أن الشركة تعهدت بتحديث النظام قريبًا لتجنّب تكرار المشكلة. ويُعد هذا مثالًا جديدًا يُذكّرنا بأن الذكاء الاصطناعي – مهما تطور – لا يزال بعيدًا عن الكمال، وأن الحكم البشري لا يزال ضروريًا في عصر تزداد فيه حلول الذكاء الاصطناعي وتقل فيه فرص العمل البشرية.

ورغم أن جوجل سارعت لحل المشكلة، فإن تأثيرها كان قد انتشر بالفعل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث امتلأت بآلاف اللقطات المصورة التي تُظهر الخطأ الغريب، ولتجربة الأمر، قامت الصحافة التقنية بسؤال الأداة في 31 مايو 2024: "هل اليوم يوم سبت؟"، فجاء الرد بمكان صحيح، لكن بتوقيت وتاريخ خاطئ.

حتى أن بعض المستخدمين سألوا ببساطة: "هل نحن في عام 2025؟"، فجاء الرد: "لا، لسنا في عام 2025، العام الحالي هو 2025"! ما زاد من دهشة المتابعين، وأثار سخرية واسعة، حيث كتب أحد المستخدمين على X (تويتر سابقًا): "استرِح قليلًا، AI Overviews".