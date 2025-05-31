تكنولوجيا: ‎سلسلة Pixel 10 من جوجا قد تأتي بدعم الاتصال بالأقمار الصناعية بفضل مودم T900 الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد جوجل لإطلاق الجيل الجديد من هواتفها الذكية العاملة بنظام اندرويد، والتي ستتضمن عدة طرازات، منها Pixel 10 (GLBW0)، وPixel 10 Pro (G4QUR)، وPixel 10 Pro XL (GUL82)، بالإضافة إلى Pixel 10 Pro Fold (GU0NP)، وذلك بحسب ما كشفه موقع Android Authority.

ووفقًا لتقرير جديد، من المتوقع أن تعتمد هذه الهواتف على مودم جديد يُدعى T900، من تطوير شركة MediaTek، إلى جانب شريحة Tensor G5، التي يُقال إنها ستُصنع من قبل TSMC، بعد أن كانت تصنع سابقًا لدى سامسونج في هواتف اندرويد الرائدة السابقة.

بحسب تحليل لشفرة برمجية حديثة، يُتوقع أن يدعم هذا المودم ميزتين رئيسيتين هما Adaptive Connectivity Services وSatellite Gateway. وتشير هذه المواصفات إلى أن سلسلة Pixel 10 ستتمكن من الاتصال بالشبكات غير الأرضية (NTN) عبر الأقمار الصناعية، وذلك في حال غياب تغطية 5G.

ويُعد دعم الاتصال بالأقمار الصناعية نقلة مهمة لهواتف Pixel، إذ تتحول هذه التقنية تدريجيًا من ميزة حصرية للأجهزة المتخصصة إلى جزء من الهواتف الذكية الموجهة لعامة المستخدمين.

وبهذه الإضافة، تبدو سلسلة Pixel 10 مستعدة للمنافسة الجادة مع هواتف iPhone 16 أو حتى iPhone 17، خاصة من ناحية تقنيات الاتصال اللاسلكي المتقدمة.

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