تكنولوجيا: Porsche توقف مبيعات Taycan الكهربائية في بريطانيا بسبب مخاوف من سلامة البطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طلبت شركة Porsche من وكلائها في المملكة المتحدة التوقف الفوري عن بيع دفعة محددة من سيارات Taycan الكهربائية، وذلك عقب اكتشاف مشكلة محتملة في البطارية قد تؤدي إلى نشوب حريق.

ووفقًا لما أعلنته وكالة معايير السائقين والمركبات البريطانية (DVSA)، تكمن المشكلة في احتمال حدوث تماس كهربائي داخل البطارية، مما “قد يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة، وبالتالي إلى نشوب حريق داخل المركبة”.

وتُشرف الوكالة على تنسيق حملات الاستدعاء في حال وجود مخاطر تهدد سلامة الركاب.

من الجدير بالذكر أن هذا الإجراء لا يشمل جميع طرازات Taycan، لذا لا يزال بإمكان العملاء شراء النماذج غير المتأثرة من هذا الطراز. في المقابل، وعدت Porsche بطرح تحديث برمجي خلال شهر يوليو، يمكنه رصد العطل وتحذير السائق بشكل مسبق.

وفي بيان رسمي، أوضحت الشركة: “من المتوقع أن يتوفر برنامج مراقبة البطارية المحسّن لطرازات Taycan من الجيل الأول بحلول نهاية يونيو. ومع اقتراب موعد الإطلاق، قمنا بنصح شركائنا في البيع بعدم عرض دفعة محدودة من سيارات Taycan حتى يصبح التحديث متاحًا.”

يُذكر أن سيارات Taycan تعرضت منذ إطلاقها إلى 12 حملة استدعاء بسبب مشاكل متفرقة، من بينها أعطال في خلايا البطارية عالية الجهد، ومشكلات في خراطيم المكابح ونظام التعليق. كما اضطرت الشركة مؤخرًا إلى التعامل مع مشكلة انفصال الإطارات في طرازات أخرى أثناء القيادة.

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