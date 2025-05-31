تكنولوجيا: شاومي تكشف عن كاميرا مراقبة خارجية مزدوجة العدسات بسعر منافس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي عن كاميرا مراقبة جديدة في السوق الصينية تحت اسم Outdoor Camera 4، والتي تأتي كتحديث لكاميرا CW700S التي تم إطلاقها في أواخر عام 2024.

تتميز الكاميرا الجديدة بعدستين بدقة 5 ميجابكسل لكل منهما، بزاويتَي تصوير مختلفتين، حيث تتيح الأولى رؤية مقربة، بينما توفر الثانية زاوية واسعة لمراقبة المشهد بشكل شامل.

دمجت شاومي إحدى العدستين بتركيب ثابت، بينما ربطت الأخرى بمحور دوران (gimbal) يتيح مرونة أكبر في التوجيه. ويعزز الأداء الليلي وجود 8 أضواء تعبئة (fill lights) موزعة بين العدستين، ما يُمكن الكاميرا من تسجيل فيديو فائق الوضوح بدقة 3K.

من أبرز مميزات الكاميرا أيضًا دعمها لوضع الرؤية الليلية الكاملة بالألوان، حيث تُضيء الأضواء تلقائيًا عند استشعار وجود شخص في نطاق التصوير. وبفضل حصولها على تصنيف IP66 لمقاومة الماء والغبار، تستطيع الكاميرا العمل بكفاءة حتى في الظروف الجوية القاسية.

أما من ناحية الأمان، فتعتمد الكاميرا على شريحة الحماية MJA1، الحاصلة على عدة شهادات أمان، مما يعزز خصوصية المستخدم ويمنح حماية شاملة.

وتتيح هذه الشريحة أيضًا إمكانية التعرف على أجسام معينة وسيارات، وإرسال تنبيهات فورية إلى الهاتف المتصل عند حدوث أي نشاط غير طبيعي.

وتدعم الكاميرا الاتصال بشبكة WiFi مزدوجة النطاق بمعيار WiFi 6، إلى جانب وضع الإنذار الصوتي والضوئي، كما يمكن ربطها بأنظمة التخزين الشبكي NAS أو التخزين السحابي، بما في ذلك Ugree NASync DXP2800 المتوفر حاليًا بسعر 319.99 دولارًا على أمازون.

تُطرح كاميرا Xiaomi Outdoor Camera 4 في الصين بسعر 299 يوان صيني، أي ما يُعادل حوالي 42 دولارًا أمريكيًا. وحتى الآن، لم تكشف الشركة عن تفاصيل الإطلاق العالمي أو الأسعار خارج الصين.

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