تكنولوجيا: سامسونج تواجه غرامة بقيمة 117 مليون دولار بسبب انتهاك براءة اختراع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وُجهت إلى شركة سامسونج دعوى قضائية بسبب انتهاك براءات اختراع في المحكمة الجزئية الأمريكية في تيكساركانا، تكساس. وأصدرت المحكمة حكماً مبكراً قضى بفرض غرامة قدرها 117.7 مليون دولار على سامسونج كتعويضات.

وتعود الدعوى لشركة ماكسل (المعروفة سابقًا باسم هيتاشي ماكسل)، التي زعمت انتهاك سامسونج لبراءات اختراعها المتعلقة بتقنيات فتح أجهزة هواتف وأجهزة جالاكسي اللوحية، وإدارة البيانات، ومنصات المنازل الذكية.

بدأت القضية في سبتمبر 2023 عندما اتهمت ماكسل سامسونج بانتهاك سبع براءات اختراع من خلال بيع مجموعة من المنتجات، تشمل محطة SmartThings إلى جانب الهواتف الذكية وأجهزة اللابتوب والأجهزة المنزلية التي تستخدم تقنيات محمية ببراءات اختراع ماكسل.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة كوريا هيرالد، كانت سامسونج قد حصلت على ترخيص استخدام براءات اختراع ماكسل لمدة عشر سنوات بدءاً من 2011.

لكن بعد انتهاء الاتفاقية في 2021، استمرت سامسونج في استخدام التقنيات المحمية دون تجديد الترخيص أو التفاوض مجدداً مع ماكسل. ولهذا السبب، قدمت الشركة اليابانية شكاوى قانونية في عدة محاكم في الولايات المتحدة وألمانيا واليابان.

يمكن لسامسونج الطعن في قرار المحكمة الجزئية أمام محكمة أعلى، ومن المتوقع أن تقوم بذلك، مما يعني أن المعركة القانونية لا تزال مستمرة ولم تصل إلى نهايتها بعد.

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