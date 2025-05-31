تكنولوجيا: تسريب أسعار Redmi Pad 2 عبر قوائم المتاجر الإلكترونية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في وقت سابق من هذا الشهر، شاهدنا أول لمحة عن جهاز Redmi Pad 2 المرتقب، وهو خليفة الجهاز الأصلي Redmi Pad الصادر في 2022، والذي تأخر كثيرًا في الوصول إلى الأسواق.

واليوم، تم تسريب سعر الجهاز عبر عدة قوائم لمتاجر إلكترونية في أوروبا. حيث يظهر أن السعر الابتدائي لجهاز Redmi Pad 2 هو 199 يورو، مع 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و128 جيجابايت من مساحة التخزين، مع اتصال عبر الواي فاي فقط.

إذا رغبت في الحصول على نسخة تدعم اتصال 4G، فستحتاج إلى دفع 299 يورو، وهذه النسخة تأتي بذاكرة عشوائية أكبر بحجم 8 جيجابايت ومساحة تخزين مضاعفة تبلغ 256 جيجابايت، وهو خيار أكثر ملائمة لعام 2025 مقارنةً بالنسخة الأساسية.

تُظهر القوائم توافر الجهاز باللون الأخضر الفاتح (Mint Green) إلى جانب لون رمادي يميل إلى الأسود، ومن المتوقع أن تكون هاتان هما النسختان الوحيدتان المتاحتان.

أما من حيث المواصفات، فسيعمل الجهاز بمعالج MediaTek Helio G100، ويحتوي على بطارية بسعة 9000 مللي أمبير في الساعة، وشاشة IPS LCD بحجم 11 بوصة بدقة “2.5K”، مع معدل تحديث 90 هرتز وسطوع أقصى يصل إلى 600 نت.

أما الكاميرات، فسيضم الجهاز كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل وأمامية بدقة 5 ميجابكسل. يدعم الجهاز الشحن السلكي بقدرة 18 واط، لكنه لن يُرفق بشاحن داخل العلبة في النسخ الأوروبية.

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