تكنولوجيا: Gemini يلخّص رسائل Gmail تلقائيًا وبشكل افتراضي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سوف يبدأ Gemini في تلخيص رسائل بريد Gmail تلقائيًا وبشكل افتراضي، حيث ستظهر الملخصات في أعلى محتوى الرسائل، وذلك فقط في الحالات التي يكون فيها التلخيص مفيدًا، بحسب ما أوضحت جوجل، مثل سلاسل الرسائل الطويلة أو التي تتضمن عدة ردود.

سيقوم Gemini بجمع النقاط الرئيسية من سلسلة الرسائل، كما سيعمل على تحديث الملخص تلقائيًا عند ورود ردود جديدة لاحقة.

في السابق، كان يتوجب على المستخدم الضغط على “تلخيص هذه الرسالة” أعلى البريد للحصول على هذه الميزة. أما الآن، فقد أصبحت هذه الوظيفة مفعّلة بشكل تلقائي ودون تدخل يدوي.

حاليًا، يجري طرح الميزة تدريجيًا لتشمل الرسائل المكتوبة باللغة الإنجليزية فقط. وفي حال لم تُصنَّف الرسالة كرسالة تستحق التلخيص، فلن يظهر الملخص تلقائيًا، ولكن لا يزال بإمكان المستخدم تشغيله يدويًا من خلال النقر على خيار “تلخيص هذه الرسالة” أعلى البريد.

تتوقع جوجل أن تستغرق عملية الإطلاق الكامل للميزة قرابة 15 يومًا. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة متاحة حاليًا فقط لمشتركي Google Workspace، ومشتركي Google One AI Premium، بالإضافة إلى عملاء Gemini Education وGemini Education Premium.

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