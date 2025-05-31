شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل: إيقاف عمليات احتيال بأكثر من 9 مليارات دولار خلال الـ5 سنوات الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد متجر التطبيقات (App Store) الملتقى الرئيسي لمستخدمي ومطوري iOS والتي تدعمه آبل بموارد وأدوات كثيرة للحفاظ على أمانه وموثوقيته.

وفي هذا السياق، كشفت آبل مؤخرًا عن إيقافها عمليات احتيال بأكثر من 9 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية.

والآن، تُعلن الشركة عن إحصائيات أكثر إثارة للإعجاب حول متجر التطبيقات، فقد أعلنت مؤخرًا عن أرقامٍ كبيرة حول متجر تطبيقاتها، مُظهرةً مدى ضخامة هذا النظام البيئي.

وفقًا لدراسة جديدة مدعومة من آبل، سهّل متجر التطبيقات 406 مليارات دولار من فواتير ومبيعات المطورين في عام 2024 في الولايات المتحدة وحدها، وأكثر من 90% من هذه الأموال لم تُسفر عن أي عمولة لشركة آبل.

وقد تُثير هذه الإحصائية الجدل، وبما أن آبل لا تتقاضى أي نسبة من السلع المادية، أو الخدمات الفعلية، أو الإعلانات داخل التطبيقات، فإن معظم هذا المبلغ الضخم (406 مليارات دولار) لا يمر عبر نظام عمولات آبل

تُسلّط الدراسة، التي أجراها الأستاذ بجامعة بوسطن أندريه فرادكين، والخبيرة الاقتصادية الدكتورة جيسيكا بورلي، الضوء على مدى نموّ متجر التطبيقات، و في الواقع، تضاعف حجم النظام البيئي ثلاث مرات تقريبًا منذ عام ٢٠١٩، حيث كان حينها 142 مليار دولار.

وتضاعفت أرباح المطورين الأمريكيين بأكثر من الضعف خلال الفترة نفسها، وشهد صغار المطورين زيادة في الإيرادات بنسبة 76٪ بين عامي 2021 و2024.

في عام 2024، قسم نظام متجر التطبيقات في الولايات المتحدة على النحو التالي:

277 مليار دولار من السلع والخدمات المادية (مثل التسوق بالتجزئة، وتوصيل الطعام، والسفر)

75 مليار دولار من الإعلانات داخل التطبيقات

53 مليار دولار من السلع والخدمات الرقمية (مثل عمليات الشراء داخل التطبيقات، والاشتراكات، وغيرها).

وتقول شركة آبل إن الإنفاق على السلع والخدمات المادية قد تضاعف أكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 2019، حتى أن السفر وتوصيل الطعام تجاوزا خدمات حجز السيارات في عام 2024، وفي الوقت نفسه، تضاعف الإنفاق على السلع الرقمية والإعلانات داخل التطبيقات أكثر من الضعف.

وظلت الألعاب الفئة الأكثر ربحية، لكن تطبيقات الإنتاجية والتعليم والأعمال شهدت أيضًا نموًا قويًا.

وتقول شركة Apple إن مطوري التطبيقات في الولايات المتحدة يحققون نجاحًا عالميًا، حيث تُصنف تطبيقاتهم من بين أكثر 5 تطبيقات تنزيلًا في 170 من أصل 175 متجرًا.

يُعد نظام الدفع والتجارة العالمي لمتجر التطبيقات سببًا رئيسيًا في سهولة تحقيق الدخل للمطورين حول العالم.

كما تُطلق الشركة المزيد من الأدوات لمساعدة المطورين على النمو، بما في ذلك تحديثات لـ App Store Connect، وتحليلات أفضل، وميزات جديدة مثل ملصقات التغذية لسهولة الوصول إلى متجر التطبيقات والتي ستصدر لاحقًا هذا العام.

وتشير آبل إلى أن رسومها تغطي أكثر بكثير من مجرد معالجة المدفوعات، بالإضافة إلى أمور مثل منع الاحتيال، ودعم العملاء، واكتشاف التطبيقات، والتكامل الدقيق بين الأجهزة.

ومع ذلك، بالنسبة للعديد من المطورين، تبدو هذه النسبة 30% باهظة - خاصةً وأن أعمالهم تعتمد بالكامل على عمليات الشراء داخل التطبيقات.