شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متى ستصل أجهزة ماك الجديدة؟ تفاصيل وتوقعات لآخر التحديثات والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب مؤتمر WWDC، من المرجح أن تُجدد شركة أبل ميزات macOS القادمة بمجموعة أجهزة Mac، سواءً كنت تبحث عن جهازك الأول أو تُحدّث جهازًا قديمًا، حيث أطلقت شركة أبل مؤخرًا جهاز MacBook Air M4، إلى جانب طرازات Mac Studio المُحدثة التي أصبحت الآن قابلة للتكوين باستخدام شرائح M3 Ultra أو M4 Max، وانضمت هذه الطرازات إلى تحديثات العام الماضي لأجهزة MacBook Pro وiMac وMac mini التي تعمل بمعالجات M4.

ووفقا لما ذكره موقع "9to5 mac"، فإنه خلال الأشهر القليلة القادمة، من المتوقع أن تُواصل أبل طرح معالجات Apple Silicon في بقية المجموعة، بما في ذلك إطلاق شريحة M5، وإليك ما يمكن توقعه حتى نهاية العام، وفقًا لأحدث الشائعات:

ماك بوك برو

وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، قد تُطلق آبل الجيل الجديد من معالجات M5 مع طرازات ماك بوك برو الجديدة هذا الخريف، تليها أجهزة آيباد برو M5 في النصف الأول من عام 2026.

ومن المتوقع أن تستخدم شريحة M5 تقنية تصنيع 3 نانومتر من الجيل الثالث من شركة TSMC، بدلاً من تقنية 2 نانومتر التي كانت شائعة سابقًا، ولا يُتوقع أيضًا إجراء إعادة تصميم رئيسية للأجهزة هذا العام، حيث يبدو أن ذلك مُخطط له في عام 2026.

تم تحديث تشكيلة ماك بوك برو الحالية آخر مرة في أكتوبر 2024، لذا من المرجح جدًا أن يتم إصدارها في نفس الوقت تقريبًا من هذا العام.

آي ماك

لم تتبع تحديثات آي ماك iMac نمطًا مُتوقعًا، لذا فإن التوقيت هنا أكثر صعوبة، حيث قامت شركة آبل بتحديث جهاز iMac مقاس 24 بوصة العام الماضي، وقال المحلل مينج تشي كو، أن طرازًا أكبر بشاشة mini-LED مقاس 32 بوصة قد يصل في عام 2025.

من المرجح ألا يظهر إصدار مُعاد تصميمه أو يعمل بمعالج M5 إلا في وقت لاحق من الدورة، إن ظهر أصلًا، نظرًا لأن آبل قد تخطت أجيال المعالجات مع جهاز iMac من قبل.

ماك برو

بينما انتقلت الإصدارات الأخرى في المجموعة إلى معالج M3 أو M4، فإن جهاز ماك برو لا يزال عالقًا في معالج M2 Ultra الذي من المقرر طرحه في منتصف عام 2023.

تتردد شائعات عن تحديث ماك برو في منتصف عام 2025، ولكن المعالج الذي سيستخدمه يبقى مجهولًا، وعندما أجرت الشركة تحديث ماك ستوديو بمعالج M4 Max ومعالج M3 Ultra المفاجئ، أخبرت المراجعين أن ليس كل جيل من المعالجات سيتضمن خيار Ultra-tier.