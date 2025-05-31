شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وصول Meta AI إلى مليار مستخدم نشط شهريًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا للذكاء الاصطناعي، خلال اجتماع المساهمين السنوي للشركة، أن الشركة لديها الآن مليار مستخدم نشط شهريًا عبر تطبيقاتها.

ويضاعف هذا الإنجاز الجديد عدد المستخدمين النشطين شهريًا الذين كان لدى ميتا للذكاء الاصطناعي في سبتمبر 2024، والذي بلغ 500 مليون مستخدم.

وأضاف زوكربيرج: "ينصب تركيزنا هذا العام على تعميق تجربة المستخدمين وجعل ميتا للذكاء الاصطناعي الشخصي الرائد، مع التركيز على التخصيص والمحادثات الصوتية والترفيه".

وأضاف أن خطة ميتا هي الاستمرار في تطوير مساعد الذكاء الاصطناعي قبل إنشاء شركة حوله ومع ترقية المساعد بمرور الوقت.

و قال زوكربيرج: "ستكون هناك فرص لإدراج توصيات مدفوعة" أو إطلاق "خدمة اشتراك تتيح للمستخدمين الدفع مقابل استخدام المزيد من الحوسبة".

إذا أطلقت ميتا خدمة اشتراك مدفوعة، فستسعى لمنافسة تطبيقات الدردشة الشهيرة القائمة على الذكاء الاصطناعي، مثل ChatGPT من OpenAI.

يأتي هذا الإنجاز الجديد بعد شهر من إطلاق ميتا لتطبيق ميتا للذكاء الاصطناعي مستقل.

