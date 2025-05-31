شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تختبر أقوى جهاز MacBook Pro مزود بشريحة M3 Ultra والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذهب بعض التكنهات، إلى أن آبل تدرس في تصنيع جهاز ماك بوك برو مزود بشريحة M3 Ultra، وحاليًا، تقتصر شريحة M3 Ultra القوية من آبل على جهاز ماك ستوديو، وهو ليس حاسوبًا محمولًا، ومع ذلك، يكشف تسريب جديد أن الشركة قد اختبرت هذا المعالج القوي في جهاز ماك بوك برو أيضًا.

وتزعم التقارير العثور على إشارات برمجية لطرازات MacBook Pro غير المُصدرة (بقياس 14 و16 بوصة) المزودة بشريحة M3 Ultra

وُجدت هذه الإشارات، بحسب التقارير، في إصدار داخلي لنظام iOS 18 يعمل على نموذج أولي هندسي لهاتف iPhone 16، ويحصل طرازات ماك بوك برو مقاس 14 و15 بوصة المزودة بمعالجي M3 Pro وM3 Max، على اسم J514 وJ516

وقد طُرحت هذه الأجهزة المحمولة في أكتوبر 2023، على الرغم من عدم إمكانية التحقق من المعلومات التي كشفها المُسرب إلا أن حرف "d" في الاسم الرمزي قد يشير إلى شريحة Ultra ، حيث يحمل جهاز ماك ستوديو المزود بمعالج M3 Ultra الاسم الرمزي J575d

وحاليًا، يُعدّ معالج M3 Ultra أقوى معالجات ماك من Apple يتميز هذا المعالج بمعالج مركزي 32 نواة، ووحدة معالجة رسوميات تصل إلى 80 نواة، ودعم ذاكرة موحدة تصل إلى 512 جيجابايت، ما يجعله معالجًا خارقًا.

مع ذلك، أطلقت Apple أحدث طرازات MacBook Pro بخيارات معالجات M4 وM4 Pro وM4 Max في أكتوبر الماضي.

ويبدو أن آبل قررت عدم تزويد MacBook Pro بشريحة Ultra وقد يعود ذلك إلى عدة عوامل، أهمها ارتفاع درجة الحرارة التي قد تُسببها هذه الشريحة وتأثيرها على عمر بطارية الكمبيوتر المحمول.

حاليًا، يدعم جهاز MacBook Pro بأقصى إمكانياته وحدة معالجة رسوميات (GPU) بـ 16 نواة، ووحدة معالجة رسوميات بـ 40 نواة، ودعم ذاكرة موحدة تصل إلى 128 جيجابايت.