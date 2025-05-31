شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منافسة نماذج الذكاء الاصطناعي لصالح المستخدم.. تطور سريع لتجربة استثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مجال الذكاء الاصطناعي تطورًا سريعًا، ونشهد بالفعل عددًا هائلًا من نماذج اللغات الكبيرة القوية (LLMs) تُنجز إنجازات رائعة، وتقود جوجل وOpenAI هذا التوجه، لكنهما ليسا الوحيدين اللذين يُحدثان شهرة واسعة، فشركة Anthropic تُقدم أيضًا على خطوة مماثلة.

وبدأت شركة أنثروبيك بطرح وضع صوتي جديد لروبوت الدردشة "كلود" على نظامي أندرويد وiOS فلا يزال الوضع تجريبيًا، لكن هذه الميزة تتيح لك إجراء محادثات صوتية كاملة مع "كلود"، كما سيتم إطلاقه باللغة الإنجليزية أولًا، ومن المتوقع أن يتوفر على الأجهزة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

مع وضع الصوت، يمكنك التحدث مع كلود وسماع ردوده، مما يُسهّل الأمر عليك عندما تكون يديك مشغولتين وتحتاج إلى إجابة فورية.

مقارنة بين روبوتات الدردشة الشهيرة

و أثناء حديث كلود، ستظهر نقاط رئيسية على الشاشة، بحيث يمكنك التبديل بين الصوت والنص في أي وقت، وبمجرد الانتهاء من الدردشة، ستحصل على نص وملخص للمحادثة.

وتتوفر خمسة خيارات صوتية مختلفة للاختيار من بينها، وتدعم الميزة حتى الدردشة حول أشياء مثل المستندات والصور، ومع ذلك، هناك بعض القيود، حيث تُحتسب المحادثات الصوتية ضمن استخدامك المعتاد، ويمكن للمستخدمين المجانيين توقع ما بين 20 و30 محادثة.

والعديد من شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى تقدم بالفعل الدردشة الصوتية أيضًا حيث تتيح لك OpenAI التحدث إلى ChatGPT منذ فترة، كما لدى Google Gemini Live، الذي يعمل كمساعد شخصي أقرب إلى الواقع، حتى أن xAI من Elon Musk أضاف وضع الصوت إلى Grok.

ويتميز ChatGPT بتفاعلات سلسة ومتعددة الوسائط، في حين يعتمد Gemini Live على السياق البصري للمساعدة في المواقف اليومية، كما يتميز Grok بشخصيته الفريدة وتفاعله الفوري مع وسائل التواصل الاجتماعي.

والآن، يؤسس Claude لنفسه مكانة خاصة من خلال التركيز على الردود المدروسة وميزات الإنتاجية المتقدمة مثل دمج المستندات والبريد الإلكتروني.