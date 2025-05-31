شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة تمكن مستخدمي هواتف بيكسل من الحصول عل سمات كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل مستخدمو هواتف Pixel قريبًا على طريقة جديدة لتخصيص هواتفهم، استنادًا إلى التغييرات التي رُصدت في أحدث إصدار تجريبي Android 16 QPR1.

ويظهر تحليل حديث لتطبيق Wallpaper & Style المُحدّث أن جوجل قد تُجهّز لتقديم حزم سمات كاملة لهواتف Pixel.

حتى الآن، كانت أجهزة Pixel تدعم التخصيص الأساسي فقط، كان بإمكان المستخدمين تغيير خلفيات الشاشة، وتعديل ألوانها المميزة، أو الاختيار من إعدادات Material You المُسبقة، ولكن كان يجب إعداد كل شيء بشكل فردي.

قد يتغير هذا قريبًا، حيث يتضمن الإصدار التجريبي الجديد شيفرة مخفية لميزة تُسمى سمات Pixel، والتي يُمكنها تجميع تغييرات بصرية متعددة معًا لتخصيص أسرع وأكثر مرونة.

ضمن الإصدار التجريبي، تم العثور على زر "سمات" جديد في تطبيق "الخلفيات والأناقة"، ووفقًا لسجلات النظام، يُقال إن الزر يحاول فتح تطبيق يُسمى "حزم تخصيص البكسل"، وهو غير مُضمن في الإصدار التجريبي الحالي.

ومن المفترض أن تعرض الشريحة توصيات السمات، لكنها لا تعمل بدون التطبيق المفقود.

حتى الآن، ليس من الواضح شكل الميزة النهائية، وعدد السمات المتاحة، وما التغييرات التي ستطرأ عليها تحديدًا، وما إذا كان سيتمكن المستخدمون من إنشاء سماتهم الخاصة ومشاركتها. مع ذلك، تشير الدلائل إلى أن جوجل تختبر على الأقل نهجًا أكثر شمولًا للتخصيص، وهو أمرٌ افتقده نظام أندرويد الخام لسنوات.

ومقارنةً بغيرها من شركات تصنيع هواتف أندرويد، لطالما اتبعت جوجل نهجًا أبسط في التخصيص، و لطالما قدمت علامات تجارية سمات كاملة تُغيّر الأيقونات والأصوات والرسوم المتحركة وغيرها.

ومع ذلك، فضّلت جوجل إبقاء الأمور بسيطة وموحدة، وهو أمر قد يُغيّره أندرويد 16.