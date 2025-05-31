شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: غبار المريخ يظهر فى صورة سيلفى لمركبة ناسا "المثابرة" والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت مركبة "بيرسيفيرانس" التابعة لناسا بيومها الـ 1500 على المريخ بصورة سيلفي جديدة، حيث ظهر غبار صغير بالصورة، وركب العلماء الصورة الذاتية لمركبة المريخ من خلال تجميع 59 صورة فردية التقطتها كاميرا "بيرسيفيرانس"، الموجودة في نهاية ذراعها الروبوتية، وتطلبت كل لقطة ضبط وضع الذراع بدقة، بما في ذلك 62 حركة منسقة بعناية على مدار ساعة تقريبًا، وفقًا لبيان صادر عن ناسا.



غبار المريخ

ووفقًا لما ذكره موقع space، قالت ميجان وو، عالمة التصوير في أنظمة مالين لعلوم الفضاء في سان دييجو، في البيان: "الأمر يستحق العناء، إن وجود شيطان الغبار في الخلفية يجعله مميزًا، إنها لقطة رائعة".

بفضل السماء الصافية والزاوية العالية للشمس، التقطت الصورة الغبار من على بُعد حوالي ثلاثة أميال (خمسة كيلومترات).

لا تكشف الصورة عن مكونات مركبة بيرسيفيرانس المغطاة بالغبار فحسب، بل تكشف أيضًا عن التضاريس الوعرة لتل ويتش هازل، وهي منطقة تقع على الحافة الغربية لفوهة جيزيرو حيث تُجري المركبة أبحاثًا علمية منذ ديسمبر من العام الماضي.

تُعدّ هذه المنطقة ذات أهمية كبيرة للعلماء الذين يبحثون عن أدلة حول وقت كان فيه مناخ المريخ مختلفًا تمامًا عما هو عليه اليوم.

وفي الأشهر الأخيرة، استمتعت المركبة باكتشاف علمي هائل، حيث عثرت على مجموعة متنوعة من الصخور بأسرع وتيرة لها على الإطلاق في جمع البيانات.

كما حققت إنجازًا تاريخيًا في رصد السماء عندما رصدت الشفق القطبي في سماء المريخ، لتصبح أول مركبة فضائية تشهد ستائر الضوء من سطح كوكب آخر، ومنذ هبوطها في فبراير من عام 2021، قطعت مركبة بيرسيفيرانس أكثر من 22 ميلًا (36 كيلومترًا) عبر سطح المريخ، وحللت 37 صخرة وكتلة صخرية، وجمعت 26 عينة صخرية.

قال جاستن ماكي، كبير مسؤولي تصوير مركبة بيرسيفيرانس في مختبر الدفع النفاث بكاليفورنيا، في البيان: "إن الصورة الأخيرة تُتيح لنا رؤية جيدة للتضاريس ومعدات المركبة".

وقال آرت تومسون، مدير مشروع بيرسيفيرانس في مختبر الدفع النفاث: "قد تكون الصورة مُغبرة بعض الشيء، لكن جمالها يتجاوز السطح"، مضيفا: "تُواصل أجهزتنا توفير بيانات ستُغذي الاكتشافات العلمية لسنوات قادمة".