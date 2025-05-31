شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ويندوز 11 يحصل على بعض التحسينات لدعم HDR في نظام التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

تُطلق مايكروسوفت تحديثًا شهريًا لنظام ويندوز 11 يتضمن تحديثات مهمة لدعم HDR في نظام التشغيل، تتيح لك هذه التحديثات إبقاء HDR معطلاً في جميع أنحاء نظام ويندوز، مع استمرار بث فيديو HDR بكامل روعته، بالإضافة إلى تحكم أكبر بتقنية Dolby Vision.

ويتوفر التحديث الأخير لجميع مستخدمي Windows 11 حاليًا إذا فعّلتم خيار "الحصول على آخر التحديثات فور توفرها" في تحديث Windows ، بعد تثبيته يُمكنكم الآن تفعيل خيار بث فيديو HDR حتى مع تعطيل HDR في Windows، مما يُتيح لكم مشاهدة محتوى HDR من تطبيقات مثل Netflix أو مواقع ويب مثل YouTube دون الحاجة إلى تفعيل HDR في جميع أنحاء Windows.

وتُحدّث مايكروسوفت أيضًا دعم HDR في نظام ويندوز 11 لتمكينك من تفعيل دعم Dolby Vision بشكل مستقل في المحتوى أو عبر نظام ويندوز ، وكان Dolby Vision يُفعّل إجباريًا داخل ويندوز عند تفعيله على شاشتك، لذا من الجيد أن يكون لديك خيار تفعيله أو إيقافه.

وهذه الخيارات الجديدة رائعة لمن يُعطّلون HDR في ويندوز بسبب ضعف دعمه، مع أن دعم HDR في Windows قد تحسّن خلال العام الماضي بفضل أحدث دفعة من شاشات OLED.

ويُعدّ HDR التلقائي رائعًا للألعاب ، إلا أن جعل HDR يعمل بكفاءة عبر مجموعة متنوعة من التطبيقات والألعاب في Windows لا يزال عملية يدوية ومعقدة.