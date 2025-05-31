انت الان تتابع خبر تعطل جديد يصيب منصة “إكس” في بعض الدول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأبلغ مستخدمون عن مشاكل في الوصول إلى حساباتهم واستخدام الميزات المختلفة للتطبيق.

وحتى اللحظة، لم يصدر أي تصريح رسمي من الشركة المالكة للمنصة حول سبب العطل أو موعد حلّه.

وفي 24 ايار، شهدت منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، انقطاعا واسع النطاق على مستوى العالم.



وبحسب موقع "داون ديتيكتور" المتخصص في تتبع أعطال المواقع الإلكترونية، فقد بدأت بلاغات المستخدمين بالارتفاع بشكل ملحوظ.

وفي الولايات المتحدة وحدها، أفاد أكثر من 25 ألف مستخدم بتعرضهم لمشاكل في استخدام المنصة، حيث واجه العديد منهم رسالة خطأ عند محاولة تحميل المنشورات الجديدة، تفيد بـ"حدث خطأ ما.. حاول إعادة التحميل".

ويأتي هذا العطل في وقت حساس بالنسبة للشركة التي استحوذ عليها إيلون ماسك في أكتوبر عام 2022 مقابل 44 مليار دولار أميركي، حيث أقدم لاحقا على تسريح نحو 80 بالمئة من القوى العاملة.

وتعد هذه ثاني أزمة فنية كبيرة تتعرض لها المنصة منذ بداية العام الجاري، إذ سبق أن تعرضت "إكس" في شهر مارس/ اذار لانقطاع مفاجئ دام نحو 30 دقيقة، ما أدى إلى شلل مؤقت في التفاعل مع المنشورات وإرسال الرسائل المباشرة لمستخدمين حول العالم.