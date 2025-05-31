شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما تضيعش وقتك بالساعات.. كيف تتحكم في تصفح إنستجرام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجذب إنستجرام ملايين المستخدمين الذين يقضون وقتًا أطول في تصفح مقاطع الفيديو على التطبيق، ومع معاناة العديد من المستخدمين من صعوبة التحكم في وقت استخدامهم للشاشة، يوفر إنستجرام ميزات مصممة للمساعدة في إدارة الاستخدام والتحكم فيه.

ومن هذه الأدوات الحد الزمني اليومي ووضع السكون، و تساعد هذه الإعدادات المستخدمين على تقليل عوامل التشتيت، والحفاظ على التركيز، والحفاظ على توازن أفضل بين حياتهم الرقمية وغير الرقمية.

وإليك دليل خطوة بخطوة حول كيفية تفعيل هذه الميزات ومساعدتك في تتبع وقتك.

يجد العديد من المستخدمين أنفسهم يتصفحون مقاطع الفيديو وخلاصات إنستغرام لفترات طويلة دون ملاحظة الوقت المنقضي.

يمكن أن يساعد تعيين حد زمني يومي في تجنب الاستخدام المفرط من خلال إرسال تذكيرات عند وصول المستخدمين إلى الحد الأقصى المحدد.

لتعيين هذا الحد:

1.افتح تطبيق إنستجرام وانقر على صورة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى السفلية.

2.انقر على رمز القائمة، المُمثل بثلاثة خطوط أفقية، في الزاوية اليمنى العليا.

3.اختر "إدارة الوقت" من الخيارات.

4.انقر على "الحد الزمني اليومي".

حدد الحد الزمني المطلوب، والذي يتراوح من 15 دقيقة إلى ساعتين.

بعد تعيين هذا، سيُنبهك إنستجرام عند اقترابك من حد الاستخدام اليومي، مُشجعًا إياك على أخذ استراحة.

كيفية تفعيل وضع السكون على إنستجرام

صُمم وضع السكون لكتم إشعارات إنستجرام خلال فترة زمنية مُحددةو عند تفعيله، تُعلم هذه الميزة الأصدقاء بأنك في وضع السكون وتُوقف الإشعارات مؤقتًا لتقليل الانقطاعات.

لتفعيل وضع السكون

1.شغّل تطبيق إنستجرام وانقر على صورة ملفك الشخصي في الزاوية السفلية اليمنى.

2.انقر على الخطوط الأفقية الثلاثة في أعلى اليمين لفتح القائمة.

3.اختر "إدارة الوقت"، ثم انقر على "وضع السكون".

4.فعّل مفتاح التبديل، واضبط أوقات البدء والانتهاء المفضلة لديك، ثم انقر على "حفظ".

بعد التهيئة، سيقوم إنستجرام بكتم الإشعارات تلقائيًا خلال الساعات التي تحددها، مما يساعدك على التركيز أو الراحة دون إزعاج.