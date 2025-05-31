شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بخطوة.. كيفية مشاركة قصة إنستجرام مع قائمة الأصدقاء المقربين والان مع تفاصيل الخبر

أصبح إنستجرام اليوم المنصة المفضلة للملايين، سواء لمشاركة لحظاتهم اليومية أو لنشر مقاطع الريلز، ورغم أن الكثيرين يحبون مشاركة محتواهم مع الجميع، فإن هناك أوقاتًا يفضل فيها البعض الحفاظ على خصوصيتهم، ومشاركة القصص فقط مع دائرة محددة من الأشخاص.

لتلبية هذا الاحتياج، يوفر إنستجرام ميزة مدمجة تُعرف باسم "الأصدقاء المقرّبون" أو "Close Friends"، تتيح لك هذه الخاصية إنشاء قائمة خاصة من المتابعين، ومشاركة القصص والمشاركات معهم فقط، بعيدًا عن أعين بقية المتابعين، إنها ميزة مثالية لمن يريد أن تبقى منشوراته ضمن نطاق الأصدقاء أو العائلة.

لبدء استخدام هذه الميزة، افتح تطبيق إنستجرام واضغط على صورتك الشخصية الموجودة أسفل يمين الشاشة للانتقال إلى صفحتك الشخصية، بعد ذلك، اضغط على أيقونة القائمة في أعلى يمين الصفحة، والتي تظهر على شكل ثلاثة خطوط أفقية، من القائمة التي تظهر أمامك، اختر "الأصدقاء المقربون".

في هذه الصفحة، يمكنك استخدام شريط البحث للعثور على المتابعين الذين ترغب في إضافتهم إلى قائمتك الخاصة، بعد تحديد الأسماء اضغط على "تم" أو "Done" لحفظ القائمة.

عند نشر قصة جديدة، ستلاحظ خيار "الأصدقاء المقرّبون" يظهر لك، وغالبًا ما يكون مميزًا باللون الأخضر،عند تحديد هذا الخيار قبل النشر، فإن القصة ستكون مرئية فقط للأشخاص الموجودين في هذه القائمة، ولن يتمكن الآخرون من رؤيتها.

إضافة إلى ذلك، يقدم إنستجرام ميزة أخرى تعرف باسم "المفضلة" أو "Favorites"، والتي تتيح لك اختيار بعض المتابعين أو صانعي المحتوى المقربين لك، لتتابع منشوراتهم بشكل أكثر وضوحًا وانتظامًا.

وعند إضافة حسابات إلى قائمة المفضلة، ستظهر منشوراتهم أولًا في صفحة "آخر الأخبار"، كما سيكون بإمكانك الوصول إلى منشوراتهم من خلال تبويب مخصص.

باستخدام هذه المزايا، يمكنك جعل تجربة استخدام إنستجرام أكثر خصوصية ومرونة، حيث تشارك ما تحب مع من تثق بهم فقط، وتتابع ما يهمك من دون تشتيت.